570-Тбит/с подводный интернет-кабель Candle объединит страны Азиатско-Тихоокеанского региона к 2028 году

Подводная кабельная система Candle протяжённостью 8 тыс. км обеспечит пропускную способность до 570 Тбит/с и соединит основные цифровые хабы Азиатско-Тихоокеанского региона: Японию, Тайвань, Филиппины, Индонезию, Малайзию и Сингапур. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год, сообщает Converge Digest.

Проект Candle — лишь часть масштабных инвестиций в цифровую инфрастурктуру в Азии. Спрос на ИИ-нагрузки, облачные сервисы и 5G-проекты растёт в регионе стремительными темпами. Candle поддерживается консорциумом, объединяющим Meta✴, SoftBank, IPS, Telekom Malaysia и XLSmart Telecom Sejahtera. Globe Telecom войдёт в состав консорциума в апреле 2026 года в роли инвестора и партнёра по строительству посадочных станций.

NEC Corporation выступает главным подрядчиком, отвечая за полный цикл поставок системы, включая производство кабелей, ретрансляторов, монтаж в море и ввод Candle в эксплуатацию. Предусмотрено использование 24 оптоволоконных пар с применением новейших технологий — это позволяет создать одну из крупнейших кабельных внутриазиатских сетей.

Посадочные станции планируются в Маруяме (Maruyama, Япония), Тоучэне (Toucheng, Тайвань), Седили (Sedili, Малайзия) и Чанги Норт (Changi North, Сингапур). В филиппинском сегменте станции предусмотрены в Насугбу (Nasugbu, провинция Батангас) с потенциальным расширением до Балера (Baler, на восточном побережье островной группы Лусон). В результате будет построена плотная региональная сеть с минимальными задержками и повышенной отказоустойчивостью.

Candle ориентирован на прокладку в относительно мелководных и «политически стабильных коридорах», с особым вниманием к требованиям безопасности и надёжности планируемой инфраструктуры. По словам экспертов, проект Candle влился в волну «внутриазиатских» инвестиций в подводную инфраструктуру. Инициативы возглавлены крупными бизнесами и региональными телеком-операторами, стремящимися локализовать трафик и снизить зависимость от традиционных транстихоокеанских кабельных маршрутов.

Проекты вроде Bifrost, Echo и Apricot, также реализуемые с участием Meta✴ и региональных партнёров, демонстрируют переход к более плотным региональным топологиям с многочисленными посадочными станциями, оптимизированным для интенсивного трафика эпохи развития ИИ. NEC возглавляет несколько крупных кабельных проектов, в создании более ёмких, энергоэффективных и быстрых в развёртывании кабелей проектов она конкурирует с Alcatel Submarine Networks и SubCom, а Азия становится ключевым мировым регионом развития глобальной интернет-инфраструктуры.

