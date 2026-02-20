Подводные интернет-кабели Google America-India Connect дважды свяжут США с Индией

Google анонсировала проект America-India Connect, который поможет Индии и другим регионам мира расширить доступ к технологиям искусственного интеллекта и ускорить экономический рост и надёжность инфраструктуры. Инфраструктурная инициатива America-India Connect будет опираться на пятилетние инвестиции Google в объёме $15 млрд в развитие ИИ-инфраструктуры в Индии. Проект ориентирован на развитие цифровой связи на четырёх континентах.

Совместно с местными партнёрами компания планирует создание нового международного узла связи в портовом городе Вишакхапатнаме (Visakhapatnam, он же Визаг), проложить три новых подводных кабельных маршрута, связывающих Индию с Сингапуром, Южной Африкой и Австралией, а также проложить четыре стратегических ВОЛС между США, Индией и многочисленными локациями в Южном полушарии. Ожидается, что Визаг превратится в крупный международный телеком-хаб, дополняющий существующие посадочные станции в Мумбаи и Ченнаи. Это повысит устойчивость цифровой инфрастурктуры и экономическую безопасность Индии.

От Визага и Ченнаи на восточном побережье Индии до Южной Африки протянется прямой оптоволоконный маршрут. В сочетании с кабельными системами Equiano и Nuvem будет создан надёжный высокопроизводительный канал связи, связывающий восточное побережье США через Африку с Визагом. А прямой маршрут от Визага до Сингапура вместе с кабельными системами Bosun и Tabua позволит сформировать маршрут в южной части Тихого океана, связывающий Визаг через Австралию с западным побережьем США.

Между Мумбаи и Западной Австралией тоже прокладывается оптоволоконный маршрут. В сочетании с кабелями TalayLink и Honomoana будет сформирован маршрут в южной части Тихого океана, связывающий Мумбаи через Австралию с западным побережьем США. Новый маршрут дополняет действующие подводные кабели Blue-Raman и Sol, формирующие телеком-коридор от восточного побережья США через Красное море к Мумбаи.

В Google подчёркивают, что строительство надёжной инфраструктуры — главный инструмент для сокращения цифрового и, в частности, ИИ-неравенства. Согласно результатам ряда исследований, развитие сети подводных кабелей снижает стоимость доступа в интернет, повышает его надёжность и способствует экономическому росту в долгосрочной перспективе. Новые кабельные маршруты, как утверждает Google, стали продолжением традиции морских торговых путей между «Новым светом» и Индией, укрепляя экономические связи между странами региона.

Помимо инфраструктуры, Google ориентируется и на развитие человеческого капитала. При содействии правительства Индии а рамках государственной цифровой миссии Karmayogi Bharat структуры Google Cloud участвуют в ускорении реформы государственной службы. Кроме того, Google Cloud — основной облачный партнёр платформы дистанционного обучения iGOT Karmayogi, благодаря которой более 20 млн госслужащих 800 с лишним округов Индии получили бесперебойный доступ к цифровым образовательным сервисам на базе ИИ-технологий.

Предусмотрены оцифровка и структурирование архивных учебных материалов для преобразования последних в информационные активы, по которым можно вести поиск. Кроме того, постепенно контент станет доступен на 18 языках Индии, что позволит государственным служащим обучаться на том языке, который они предпочтут использовать. В Google объявили о продолжении работы с партнёрами в Африке, Австралии и странах Тихоокеанского региона для того, чтобы расширить их жителям доступ к ИИ-технологиям и поддержать глобальную связь нового поколения.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: