Суд обязал Oracle выплатить HPE $3 млрд в связи с отказом от поддержки Itanium

Верховный суд США отказал Oracle в последней попытке опротестовать принятое ранее решение о выплате $3 млрд в пользу HPE в качестве компенсации за отказ сопровождать свои программные продукты для платформы Itanium. Иск был подан в 2011 году от тогда ещё не разделившейся на две независимых компании HP, а сумма претензий окончательно утверждена судом в 2016 году.

Конфликт между компаниями разгорелся после того, как Oracle в 2011 году заявила, что более не намерена поддерживать Itanium-серверы, которые выпускала HP, в связи с тем, что жизненный цикл данной платформы подходит к концу. Речь в первую очередь шла о СУБД, одним из ключевых продуктов Oracle. В 2010 году компании подписали двустороннее соглашение, в рамках которого пообещали поддерживать совместных клиентов. Со стороны HP было сказано о поддержке программных продуктов Oracle на аппаратных платформах компании, а Oracle пообещала и далее предлагать ПО для «железа» HP.

Интерпретация данного соглашения обеими сторона и стала камнем преткновения. Oracle заявила, что HP наложила на неё несправедливые обязательства по долгосрочной поддержке Itanium, хотя на тот момент она уже знала, что данные процессоры Intel больше не интересуют. Тем не менее, HP подала в суд на Oracle и в конечном итоге выиграла его. Oracle подала встречный иск, но дело проиграла и все эти годы пыталась добиться пересмотра размера компенсации, пытаясь снизить назначенную судом сумму в $3,14 млрд.

Нынешнее решение Верховного суда США является окончательным и обжалованию более не подлежит, так что Oracle будет вынуждена выплатить одну из крупнейших в истории подобных разбирательств компенсацию. В 2011 году многие посчитали, что истинной причиной отказа от Itanium было желание Oracle продвинуть собственную программно-аппаратную платформу на базе SPARC, которая досталась ей в наследство от поглощённой Sun Microsystems. Хотя уже тогда появились слухи о прекращении работы над данной архитектурой.

Как мы теперь знаем, обе платформы закончили свой путь практически синхронно. В 2019 году Intel заявила о прекращении поставок последнего поколения процессоров Itanium 9700 (Kittson), появившихся в 2017 году. Тогда же последнее крупное обновление SPARC-процессоров представили Fujitsu и Oracle, причём обе обещали поддерживать ПО до 2034 года и обе же в итоге обратились к Arm-решениям, хотя и в несколько разных сферах. Itanium-системы HPE обещала сопровождать до 2025 года.

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