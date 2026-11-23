Высока вероятность того, что Элис Хуанг (Alice Huang) не является ключевой персоной, стоящей за контрабандой ИИ-ускорителей в Китай. Несмотря на фактическую остановку деятельности сингапурской Megaspeed, поставки по схеме, предположительно, продолжились через новую компанию NovaGate Cloud и прочие структуры, за которыми стоит китайский бизнесмен Ли Мин (Li Ming), сообщает BigGo Finance.

По данным источников, знакомых с расследованием, 52-летний бизнесмен был центральной фигурой в сети, в которую входила Megaspeed, бывший управляющий директор которой — Элис Хуанг (Alice Huang), вероятно, была публичным представителем бизнеса, а ключевые решения принимал именно Ли Мин, параллельно руководивший и другими компаниями, торговавшими оборудованием NVIDIA.

Ещё в феврале 2025 года прокуратура Сингапура предъявила Мину обвинение в мошенничестве, хотя сегодня бизнесмен, как утверждается, выпущен под залог. Он обвиняется в предоставлении американскому поставщику ложных сведений о конечном получателе серверов на базе чипов NVIDIA. По версии обвинения, Ли Мин заявлял, что оборудование предназначено для его сингапурской компании Luxuriate Your Life, но фактически поставки серверов осуществлялись в Малайзию, а потом были реэкспортированы в неизвестную страну.

Бизнес-связи со скандально известной Элис Хуанг и её официальным мужем Кан Вэем (Kang Wei), вероятно, насчитывают несколько лет. В 2021 году супругами был основан облачный бизнес Century Longteng, а в январе 2023 года Ли Мин был представлен директором по стратегии компании.

Сеть компаний-контрабандистов, вероятно, была построена после того, как при президенте США Джо Байдене (Joe Biden) был ограничен экспорт в Китай передовых полупроводников NVIDIA. Участники сговора, по слухам, приобрели занимавшуюся видеоиграми китайскую компанию, переименовав её в Megaspeed и назначив Элис Хуанг одним из ключевых руководителей.

В 2023 году Megaspeed получила статус облачного партнёра NVIDIA, обеспечив себе доступ к приоритетным поставкам передовых ускорителей. Следствие предполагает, что компания передала часть серверов шанхайской технологической компании Century Litong в обход экспортных ограничений США. В июне 2025 года NVIDIA внесла Megaspeed во внутренний список компаний, которым запрещены продажи передовых ускорителей. Элис Хуанг покинула компанию в августе, после чего деятельность бизнеса в Сингапуре фактически была свёрнута.

Впрочем, сеть продолжила работу и дальше. В 2025 году связанные с Megaspeed лица, предположительно, сформировали NovaGate Cloud, через которую закупки ускорителей и эксплуатация ЦОД продолжились. Директором и корпоративным секретарём NovaGate указаны в документации два гражданина Сингапура, по имеющимся данным, занимающих аналогичные должности в другой компании, связанной с сингапурским подразделением Century Litong. Недавно против её главы выдвинули в Сингапуре обвинения в правонарушениях, аналогичных тем, что вменяются Ли Мину.

По некоторым оценкам, объём импорта оборудования NVIDIA компанией Megaspeed и аффилированными структурами составил более $4,6 млрд. Речь идёт о покупке более 136 тыс. ИИ-ускорителей в период с 2023 года по ноябрь 2025 года. В мае-июле 2025 года оформленная на Сингапур выручка NVIDIA составила $10,2 млрд, доля фактических поставок компании в Сингапур составила менее 1 %. По данным сингапурской прокуратуры, сумма связанных операций составила около $390 млн.

Расхождение между выручкой, оформленной на Сингапур, и фактическими поставками позволяет предполагать, что страна способна выступать промежуточным звеном для закупок и распределения оборудования, а не конечным получателем. Поэтому 16 ноября Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США объявило о введении нового правила (interim final rule), ограничивающего доступ китайских компаний и прочих структур к передовым вычислительным мощностям через ЦОД в третьих странах.

Хотя Министерство внутренних дел Сингапура заявило, что страна не применяет в одностороннем порядке экспортные ограничения, введённые другими странами, подчёркивается, что местные компании должны учитывать их при ведении международных дел.

Случай с Megaspeed демонстрирует, как экспортные ограничения могут терять эффективность в случае, если бизнес привязан не к компаниям, а к их сотрудникам. Даже в случае прекращения деятельности компанией работа продолжается через создание новых юридических лиц. Из-за этого американские власти могут усилить контроль за дистрибуторской сетью NVIDIA в Сингапуре, Малайзии и прочих странах Юго-Восточной Азии. Правда, как отмечают в Tencent, на деле всё это приводит к ускорению создания Китаем собственных альтернатив.

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