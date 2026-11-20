Немецкий разработчик фотонных чипов Q.ANT представил сопроцессор Native Processing Unit (NPU) нового поколения — NPU Gen 2+. Новинка отличается от предшественницы наличием встроенных оптических блоков для дискретных преобразований Фурье. Этот механизм расширяет набор математических операций, которые разработчики могут выполнять непосредственно с помощью света в рамках фотонных вычислений.

Фотонные сопроцессоры Q.ANT дополняют CPU и GPU, а не заменяют их. Эта схема позволяет разработчикам направлять наиболее ресурсоёмкие задачи туда, где они будут выполняться наиболее эффективно. Можно, в частности, создавать более компактные и быстрые ИИ-модели, а также HPC-приложения.

Q.ANT показала работу NPU Gen 2+ в связке с GPU AMD. В ходе демонстрации была запущена LLM — впервые с использованием оптических вычислений. Эксперимент доказал, что выполнение математических операций с помощью света помогает преодолеть вычислительные барьеры, с которыми сталкиваются системы генеративного ИИ. Компания намерена интегрировать большее число оптических компонентов в чипы для выполнения более сложных задач и создания новых алгоритмов и приложений.

Коммерческие системы, объединяющие NPU Gen 2 и Gen 2+, компания планирует вывести на рынок во II половине 2027 года. Разработкой фотонных процессоров занимаются также, в частности, британский стартап Lumai, американский Neurophos и французский Arago.

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