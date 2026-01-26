ИИ-расчёты — в OPU: Neurophos готовит 56-ГГц фотонный ускоритель Tulkas T100

Стартап Neurophos, специализирующийся на разработках в области фотонных чипов для ИИ-нагрузок, сообщил о привлечении $110 млн в рамках переподписанного раунда финансирования серии А, в результате чего общий объём полученных им инвестиций вырос до $118 млн. Раунд возглавила Gates Frontier Билла Гейтса (Bill Gates) при участии M12 (венчурный фонд Microsoft), Carbon Direct Capital, Aramco Ventures, Bosch Ventures, Tectonic Ventures, Space Capital и др. В число инвесторов также вошли DNX Ventures, Geometry, Alumni Ventures, Wonderstone Ventures, MetaVC Partners, Morgan Creek Capital, Silicon Catalyst Ventures, Mana Ventures, Gaingels и другие. Юридическим консультантом выступает Cooley LLP.

Полученные средства компания планирует использовать для ускорения разработки своей первой интегрированной фотонной вычислительной системы. Она включает в себя готовые к использованию в ЦОД модули OPU, полный программный стек и аппаратное обеспечение с ранним доступом для разработчиков. Кроме того, компания расширяет свою штаб-квартиру в Остине и открывает новый инженерный центр в Сан-Франциско для удовлетворения первоначального спроса клиентов.

Стартап разработал «метаповерхностный модулятор» с оптическими свойствами, позволяющими его использовать в качестве тензорного процессора для выполнения матрично-векторного умножения. Разработанные стартапом оптические модуляторы на основе метаматериалов микронного масштаба в 10 тыс. раз меньше существующих фотонных элементов, что впервые делает фотонные вычисления реальностью. Эти модуляторы интегрируются с технологией вычислений в памяти для сокращения перемещения данных.

«Современные задачи инференса с использованием ИИ требуют колоссальных вычислительных мощностей и ресурсов, — сообщил доктор Марк Трембле (Marc Tremblay), корпоративный вице-президент и технический эксперт по базовой ИИ-инфраструктуре ИИ. — Нам необходим прорыв в вычислительной мощности, сопоставимый с теми скачками, которые мы наблюдаем в самих ИИ-моделях, и именно этим занимается технология Neurophos и ее высококвалифицированная команда».

Компания, основанная Патриком Боуэном (Patrick Bowen) и Эндрю Траверсо (Andrew Traverso), включает в себя ветеранов отрасли из NVIDIA, Apple, Samsung, Intel, AMD, Meta✴, ARM, Micron, Mellanox, Lightmatter и др. Neurophos разрабатывает оптический процессор (OPU), который объединяет более миллиона микронных оптических элементов обработки на одном чипе. Он обеспечивает до 100 раз большую производительность и энергоэффективность по сравнению с ведущими современными чипами, утверждает компания.

«Закон Мура замедляется, но ИИ не может позволить себе ждать. Наш прорыв в фотонике открывает совершенно новый уровень масштабирования благодаря массивному оптическому параллелизму на одном чипе. Этот сдвиг на уровне физики означает, что как эффективность, так и скорость улучшаются по мере масштабирования, освобождаясь от энергетических барьеров, которые ограничивают традиционные GPU», — говорит Боуэн.

«Эквивалент оптического транзистора, который вы получаете сегодня на заводах, огромен. Он имеет длину около 2 мм. Вы просто не можете разместить достаточное количество таких транзисторов на чипе, чтобы получить вычислительную плотность, хотя бы отдалённо конкурирующую с современными CMOS-технологиями», — сообщил ресурсу The Register Боуэн. «В мае мы получили первый кремниевый кристалл, продемонстрировав, что можем сделать это с помощью стандартного CMOS-процесса, что означает совместимость с существующими технологиями производства. На кристалле находится одно фотонное тензорное ядро размером 1000 × 1000 [обрабатывающих элементов]», — сказал он.

Это значительно больше, чем обычно встречается в большинстве GPU, которые обычно используют механизмы матричного умножения размером 256 × 256 обрабатывающих элементов. Однако для чипа Neurophos достаточно одного тензорного ядра вместо десятков или даже сотен таких, как в ускорителях NVIDIA. Боуэн говорит, что тензорное ядро в ускорителе Neurophos первого поколения будет занимать примерно 25 мм². Оснащение остальной части микросхемы размером с фотошаблон — это «главная проблема, связанная с поддержкой этого невероятно мощного тензорного ядра», сказал Боуэн.

В частности, Neurophos требуется огромное количество векторных процессоров и SRAM, чтобы тензорное ядро не испытывало нехватки данных. Это связано с тем, что само тензорное ядро — которое в чипе будет всего лишь одно — работает на частоте около 56 ГГц. Но поскольку матричное умножение выполняется оптическим методом, единственная потребляемая тензорным ядром энергия уходит на преобразование электрических сигналов в оптические и обратно, сообщил Боуэн.

Как сообщает Neurophos, её первый OPU Tulkas T100 получит 768 Гбайт памяти HBM (20 Тбайт/с) и 200 Мбайт L2-кеша. Производительность системы составит 470 POPS (FP4/INT4) или 400 TOPS (FP16/INT16) при потреблении от 1 до 2 КВт под нагрузкой, демонстрируя энергоэффективность до 235 TOPS/Вт. Следует учитывать, что эти цифры пока лишь ориентиры. Чип всё ещё находится в активной разработке, и полномасштабное производство, как ожидается, начнётся не раньше середины 2028 года. Как утверждают в Neurophos, проблем с массовым производством оптических чипов не предвидится, поскольку они могут быть изготовлены с использованием стандартных материалов, инструментов и процессов полупроводниковых фабрик.

Боуэн предполагает, что Tulkas T100 будет выполнять аналогичную роль, что и соускоритель NVIDIA Rubin CPX для работы с контекстом и создания KV-кеша. «Текущая концепция, которая может измениться, заключается в том, что мы разместим одну нашу стойку, состоящую из 256 наших чипов, и она будет сопряжена с чем-то вроде стойки NVL576», — сказал он. В долгосрочной перспективе возможен и переход к генерации токенов, но для этого потребуется разработка множества технологий, включая интегрированную оптику.

Боуэн сообщил ресурсу TechCrunch, что Neurophos уже заключил контракты с несколькими клиентами (хотя он отказался назвать их имена), и такие компании, как Microsoft, «очень внимательно изучают» продукцию стартапа. Хотя на рынке ИИ-ускорителей и так большая конкуренция, Боуэн уверен, что повышение производительности и эффективности, обеспечиваемое оптическими вычислениями, станет достаточным конкурентным преимуществом чипов стартапа. «Все остальные, включая NVIDIA, в плане фундаментальной физики кремния, скорее эволюционны, чем революционны, и это связано с прогрессом TSMC. Если посмотреть на улучшение техпроцессов TSMC, то в среднем они повышают энергоэффективность примерно на 15 %, и на это уходит пара лет», — сказал он.

