Marvell намерена поглотить производителя оптических компонентов для ЦОД Lumentum

Marvell ведёт активные переговоры о покупке производителя оптических компонентов для ЦОД — компании Lumentum, узнал Bloomberg. Стороны близки к заключению масштабной сделки, актуальной в условиях жёсткой конкуренции в отрасли ИИ.

О сделке может быть объявлено уже на следующей неделе, утверждают анонимные источники издания. Рыночная капитализация Lumentum, в число инвесторов которой входит NVIDIA, составляет около $83 млрд; стоимость самой Marvell — примерно $221 млрд. Окончательное решение пока не достигнуто, и переговоры могут завершиться безрезультатно; могут измениться и условия сделки, включая сроки. Поглощение Lumentum может войти в десятку крупнейших сделок по слиянию в технологическом и телекоммуникационном секторах за всю историю.

Lumentum производит лазеры и другие оптические компоненты для высокоскоростной передачи данных. Это важно для ИИ-инфраструктуры: по мере роста кластеров передача данных всё чаще осуществляется по оптическим каналам, а не через традиционные медные соединения. Спрос уже значительно превышает предложение: оптические компоненты Lumentum распроданы до начала 2029 года, сообщил ранее гендиректор компании Майкл Хёрлстон (Michael Hurlston) — в следующем году производитель не сможет удовлетворить 70 % спроса на некоторые виды своей продукции. Компания активно наращивает производственные мощности, в том числе в Японии, где планирует инвестировать не менее $350 млн в расширение выпуска продукции на основе фосфида индия (InP) и других оптических компонентов.

Даже если темпы строительства ИИ ЦОД замедлятся, Lumentum ожидает стремительный рост, считает господин Хёрлстон: операторы уже переходят с медных соединений на оптические в существующих кластерах ИИ-серверов. Поглощение способно помочь компании ускорить инвестиции в производственные мощности и отвоевать долю рынка у таких конкурентов как Coherent. Производитель полупроводников Marvell уже закупает лазеры у Lumentum; новый актив обеспечит владельцу прямой доступ к технологиям и производственным мощностям — эти ресурсы до сих пор остаются «узким местом» в строительстве ИИ-инфраструктуры. Marvell также расширит портфель технологий для соединения ИИ-чипов, серверов, стоек и вычислительных комплексов.

В этом году компания уже приобрела Celestial — разработчика фотонных технологий передачи данных между процессорами. Наличие Lumentum в составе Marvell поможет компании укрепить позиции в сегменте лазеров и других оптических компонентов для таких соединений. Marvell сотрудничает с Amazon и Microsoft в области создания ИИ-ускорителей. В августе компания заключила с Google соглашение о разработке новых ИИ-чипов TPU. Ранее NVIDIA договорилась о приобретении доли в Lumentum на сумму $2 млрд. Сделка также предусматривает совместную работу в области фотоники.

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