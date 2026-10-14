12 Тбайт DDR5 в довесок: представлены CXL-контроллеры Marvell Structera X 3406 и 3506

Marvell анонсировала CXL-контроллеры для расширения памяти — модели Structera X 3406 и 3506 поддерживают до шести каналов и могут использоваться четырьмя хостами, подключаясь через PCIe 6.0 x16.

Marvell Structera X 3406 поддерживает 18 слотов DDR4 RDIMM — до 9 Тбайт памяти на один контроллер, а Structera X 3506 — 12 слотов DDR5 RDIMM, до 6 Тбайт. В отличие от четырёхканальных контроллеров первого поколения новые модели поддерживают спецификации CXL 3.2. Начало поставок инженерных образцов намечено на I квартал 2027 года.

Важнейшим нововведением стала поддержка работы с четырьмя хостами. Таким образом, блок памяти DDR4 или DDR5 превращается в совместно используемый несколькими серверами пул ресурсов, а не выступает индивидуальной картой расширения только для одного. Marvell позиционирует Structera X 3406/3506 как решения для задач инференса, если есть ограничения в производительности памяти или нехватка её объёма для KV-кеша. Подходят они и для моделей рекомендательных систем — их таблицы вложений нередко превышают объём памяти, доступный для адресации одним процессорным сокетом.

Встроенный блок аппаратного ускорения LZ4 достигает скорости сжатия и распаковки в 250 Гбайт/с, что впятерь выше, чем у контроллеров предыдущего поколения. Это позволяет в два-три раза увеличить эффективный объём памяти в зависимости от типа рабочей нагрузки. При запуске рекомендательных моделей Marvell обещает двухкратный рост числа запросов в секунду и увеличение эффективной ёмкости таблиц на контроллер в два-три раза. При инференсе LLM время до получения первого токена сокращается на 40–50 % при той же длине контекста, или при той же задержке можно вдвое увеличить размер контекстного окна в сравнении с контроллерами первого поколения.

За стабильную работу контроллеров Marvell Structera X 3406 и 3506 отвечает технология StructGuard, обеспечивающая функции RAS — она включает передовые средства коррекции ошибок для зашиты от сбоев устройства памяти. Поддерживаются постквантовая криптография, механизм проверки подлинности и целостности Caliptra 2.0, шифрование канала CXL между сервером и контроллером, а также шифрование памяти AES-256. Это первый CXL-контроллер расширения памяти с постквантовой защитой, утверждает Marvell.

Новые Structera X 3406 и 3506 унаследовали драйверы и механизмы проверки совместимости от моделей 2404 и 2504, которые уже поставляются гиперскейлерам. Samsung и SK hynix отметили успешную валидацию Structera со своими модулями памяти. Контроллеры Structera X дополняют линейку, в которую входят ускорители Structera A для организации вычислений вблизи памяти, а также Photonic Fabric Memory Appliance — решение с использованием фотонной связи. Marvell позиционирует этот комплект как комплексное портфолио: от простого расширения памяти с прямым подключением до дезагрегированных систем.

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