Память вскладчину: Marvell анонсировала дезагрегированную платформу Photonic Fabric с оптическим интерконнектом для ИИ-инфраструктур

Marvell отметила, что по мере масштабирования ИИ-инференса его производительность всё больше зависит не просто от увеличения вычислительных мощностей, а от того, насколько эффективно вычислительные мощности, память и интерконнекты работают в рамках единой инфраструктуры, а также насколько быстро ускорители могут получать доступ, перемещать и использовать ресурсы памяти.

Также Marvell заявила, что современная иерархия памяти для ИИ не рассчитана на инференс в масштабах, необходимых для современных рабочих нагрузок. Память HBM, напрямую подключённая к GPU, обеспечивает исключительную производительность, но имеет ограниченную ёмкость и высокую стоимость. Системная DRAM обеспечивает большие пулы памяти, но не может экономично масштабироваться вместе со всеми ускорителями. NVMe SSD имеют большую ёмкость, но и большую задержку, что делает их непригодными для обслуживания активных рабочих нагрузок инференса.

В связи с этим Marvell предложила расширить иерархию ИИ-памяти за счёт нового промежуточного уровня, обеспечивающего значительно большую ёмкость, обычно ожидаемую от хранилищ, находясь при этом гораздо ближе к вычислительным ресурсам, с очень низкой задержкой, близкой к непосредственно подключённой памяти.

Анонсированная Marvell платформа Marvell Photonic Fabric использует новую архитектуру оптического подключения для выполнения ИИ-задач, которая обеспечивает уровень общей для нескольких узлов памяти. Платформа, построенная на основе модуля памяти Marvell Photonic Fabric Memory Module (PFMM), сетевой карты Photonic Fabric NIC (PF-NIC) и чиплета Marvell Photonic Fabric, позволяет совместно использовать память в нескольких ИИ-стойках, расположенных на расстоянии до 30 м друг от друга, что даёт возможность значительно увеличить доступную для обработки ИИ-нагрузок память без пропорционального масштабирования вычислительных ресурсов.

PFMM объединяет совместно используемую память DDR5, кеш HBM и высокоскоростной оптический интерконнект, обеспечивая расширение, объединение и дезагрегацию памяти в ИИ-инфраструктуре.

В основе платформы лежит первая в отрасли SoC с оптическим I/O, интегрированным в середину кремниевого кристалла. Разработанный специально для дезагрегации ИИ-памяти модуль PFMM поддерживает до 8 модулей DDR5 DIMM, дополненных кешем HBM объёмом 72 Гбайт и пропускной способностью оптической сети 7,2 Тбит/с. Архитектура обеспечивает NUMA-доступ за менее 350 нс на нескольких стойках, что позволяет ускорителям получать доступ к значительно большим объёмам ИИ-памяти без задержек, традиционно связанных с внешними СХД.

В дополнение к PFMM, сетевой адаптер PF-NIC предоставляет оптический сетевой интерфейс CXL 3.1 и PCIe 6.0, который соединяет ИИ-серверы с совместно используемой памятью. Вместе PFMM и PF-NIC позволяют использовать сторонние устройства с общей памятью, способные поддерживать увеличивающиеся KV-кеши, более крупные контексты моделей и всё более требовательные рабочие нагрузки инференса, сохраняя при этом совместимость с существующими программными ИИ-платформами.

Сочетание оптического соединения с дезагрегацией памяти позволяет масштабировать объём памяти независимо от вычислительных ресурсов, сохраняя при этом пропускную способность и задержку, необходимые для крупномасштабного ИИ-инфренса. Результатом являются большие KV-кеши, улучшенное использование GPU, рост эффективности токенов и снижение энергопотребления при перемещении данных.

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