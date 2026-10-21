Marvell представила ретаймер и DSP-чип нового поколения для ИИ-кластеров

Компания Marvell Technology анонсировала ретаймер Alaska E 3.2T и чип Alaska A 1.6T AEC DSP второго поколения для высокопроизводительных ИИ-инфраструктур. Изделия призваны решить проблему затухания сигналов и роста энергопотребления при построении сетей со сверхвысокими скоростями передачи данных.

Ретаймер Alaska E 3.2T обеспечивает общую пропускную способность до 3,2 Тбит/с. Конфигурация включает 16 линий 224G PAM4 SerDes. Реализована поддержка протоколов Ethernet, UALink и ESUN. Говорится об ультранизкой задержке и об архитектуре, оптимизированной для ИИ-платформ высокой плотности. Ретаймер позволяет гибко размещать вычислительные узлы без потери качества сигнала.

В свою очередь, решение Alaska A 1.6T AEC DSP — это специализированный цифровой сигнальный процессор для активных электрических кабелей (AEC). Его конфигурация предусматривает использование восьми линий 224G PAM4, а пропускная способность составляет 1,6 Тбит/с. Изделие производится по 3-нм технологии в корпусе с размерами 12 × 14 мм. Заявленное энергопотребление — 12,8 Вт. Решение даёт возможность передавать сигнал 1,6 Тбит/с по медным кабелям на расстояние более 6 м, что вдвое превышает показатель чипов первого поколения. Упомянуты протоколы Ethernet, UALink и ESUN.

У обеих новинок компенсация вносимых потерь превышает 45 дБ. Реализован полный набор диагностических возможностей. Пробные поставки Alaska E 3.2T и Alaska A 1.6T AEC DSP уже начались.

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