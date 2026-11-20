Penguin Solutions представила систему MemoryAI Photonic Appliance, в которой используется технология Marvell Photonic Fabric — решение объединяет до 16 Тбайт памяти DDR5 и 576 Гбайт HBM3E в пул, доступный для CPU и GPU в разных серверных стойках. Система рассчитана на обеспечение совокупной пропускной способности 57,6 Тбит/с. Некоторые клиенты получат образцы во II половине 2027 года.

Система позволяет размещать до 16 Тбайт DDR5 и 576 Гбайт HBM3E на расстоянии нескольких метров от GPU, дополняя память, уже имеющуюся непосредственно в составе ускорителей. Поддерживается прямой доступ к HBM или DDR5, а также режим, при котором HBM используется в качестве кеша для DDR5. Прикладное ПО может обращаться к общему пулу памяти без необходимости явного копирования данных или использования специализированных процедур доступа. CPU могут получать доступ к тому же пулу через интерфейс CXL 3.0 и сетевые адаптеры Marvell.

Ресурсы памяти в пуле могут распределяться статически или динамически в зависимости от характера нагрузок. Разработчик пока не привёл данных о стабильной пропускной способности в расчёте на один ускоритель, задержках при одновременном доступе, а также о том, какие именно платформы ускорителей будут поддерживаться.

Устройство расширяет линейку решений Penguin MemoryAI, предлагая память с оптическим подключением. В ассортименте компании значится MemoryAI KV Cache Server. Платы расширения SMART CXL увеличивают объём памяти на серверах с CPU и даже позволяют задействовать DDR4 из старых систем.

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