CXL-карта Penguin Solutions позволит установить DDR4 в современные ИИ-серверы

Компания Penguin Solutions анонсировала карту расширения Smart CXL-8F2W-D4 стандарта CXL 2.0, предназначенную для увеличения объёма памяти в ИИ-системах. Новинка позволяет использовать старые модули DDR4 вместо дорогих и дефицитных DDR5. Подчёркивается, что повторное использование существующей памяти DDR4 позволяет организациям снизить затраты на построение ИИ-инфраструктур, продлить срок службы существующих компонентов и повысить отдачу от ранее сделанных инвестиций.

Карта Smart CXL-8F2W-D4 построена на контроллере Marvell StructeraX CXL. Она позволяет использовать до восьми модулей DDR4-3200 RDIMM или до четырёх модулей DDR4-3200 LRDIMM. В максимальной конфигурации объём памяти достигает 1 Тбайт (8 × 128 Гбайт). Заявленная пропускная способность — до 64 Гбайт/с. Для установки карты требуется разъём PCIe 5.0 x16. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +55 °C.

Penguin Solutions запустила программу по повторному использованию старых модулей памяти. Инициатива позволяет организациям перепрофилировать имеющиеся запасы DDR4 для удовлетворения текущих потребностей в ОЗУ в платформах ИИ. С целью подтверждения надёжности и стабильности бывших в эксплуатации изделий применяется фирменный подход Zefr, который имитирует жёсткие условия реальной эксплуатации для оценки пригодности DDR4 для современных производственных сред.

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