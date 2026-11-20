Tesla представила энергетическую платформу Powercore среднего напряжения, предназначенную для ЦОД. Powercore объединяет в одном корпусе твердотельный трансформатор (SST), распределительное устройство и инвертор. Решение рассчитано на DC-напряжение от 800 В до 2000 В и AC-напряжение от 10 кВ до 34,5 кВ, обеспечивая до 7,4 МВт (9 МВ·А, в пике до 10 МВ·А) при 34,5 кВ переменного тока. Максимальный КПД устройства составляет 98,86 %.

Система рассчитана на работу в диапазоне температур от −40 °C до 55 °C и на неё предоставляется гарантия сроком до 25 лет. В состав Powercore входит первый, по словам компании, в отрасли встроенный твердотельный автоматический выключатель со скоростью реакции всего 100 мс. По словам Tesla, это позволяет прерывать цепь при возникновении неполадок «в тысячу раз быстрее, чем это делают традиционные устройства». Кроме того, в системе не используется легковоспламеняющееся изоляционное масло, а её компоненты можно обслуживать по отдельности. Производство систем начнёт в США в 2027 году.

Как отметил ресурс Data Center Dynamics, преимущество Powercore для рынка ЦОД состоит в отказе от многоступенчатого понижения напряжения, которое обычно применяется при электроснабжении серверных стоек. Система получает питание непосредственно от энергосети и преобразует его в 800 В постоянного тока для подачи к стойкам — всего за один этап преобразования.

Powercore может работать в связке с аккумуляторами Megapack, используя функции управления сетью (grid-forming controls) для обеспечения «синтетической инерции» и компенсации реактивной мощности. Это позволяет сглаживать локальные колебания напряжения, возникающие из-за динамических нагрузок ИИ ЦОД. «Использование Powercore и Megapack в ЦОД позволяет сделать локальную энергосеть более устойчивой и стабильной», — рассказал руководитель направления энергетических решений и зарядной инфраструктуры Tesla. «На самом деле это даже лучше, чем если бы дата-центра там вовсе не было — вот что могут сделать аккумуляторные системы для энергосети», — отметил он.

Tesla позиционирует новую платформу в качестве способа решить проблемы с поставками обычных трансформаторов, на которые выстроилась очередь операторов ЦОД на несколько лет. Помимо сектора ЦОД решение предполагается использовать в проектах солнечной энергетики промышленного масштаба, энергохранилищах и инфраструктуре для зарядки электромобилей. Tesla предстоит конкурировать на рынке таких систем для ЦОД как новыми игроками, такими как DG Matrix и Heron Power, так и признанными производителями энергетического оборудования, такими как Eaton и Siemens.

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