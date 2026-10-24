Infineon и NVIDIA разработают технологию питания на основе GaN для стоек на 800 В

Infineon заключила партнёрское соглашение с NVIDIA, в рамках которого будет разработана технология преобразования энергии с компонентами на основе нитрида галлия (GaN), предназначенная для архитектуры питания ИИ ЦОД с напряжением 800 В постоянного тока, сообщает Data Centre Dynamics. Новое соглашение стало продолжением договорённостей, достигнутых в мае 2025 года.

В рамках нового соглашения основное внимание будет уделяться разработке преобразователей промежуточной шины питания (IBC) — эти устройства понижают напряжение основной шины, питающей карты ускорителей, до более низких уровней, позволяя последующим каскадам питания формировать необходимые значения для работы компонентов в системах ИИ.

Многокаскадная архитектура помогает снизить потери при распределении энергии и соблюсти жёсткие требования к занимаемой площади на плате, тепловым характеристикам и времени безотказной работы. Стандарт высоковольтного питания постоянным током внедряется наряду с существующими системами переменного тока и низковольтного постоянного тока в качестве дополнительного решения для систем с повышенной плотностью мощности.

GaN-компоненты переключаются быстрее кремниевых аналогов и характеризуются меньшими потерями, что позволяет достичь частот переключения до 1 МГц на этапе промежуточного преобразования. За счёт этого можно уменьшить размеры магнитных и других пассивных компонентов, повысить плотность мощности и снизить высоту конструкции печатных плат — всё это важно с учётом того, что мощность серверных стоек приближается к мегаваттному уровню. В ассортименте решений Infineon на базе GaN значатся преобразователи для различных диапазонов: с 800 В до 50, 12 и 6 В; компания также располагает микроконтроллерами питания PSoC Control C3, чипами EiceDRIVER для управления силовыми транзисторами — и предлагает комплексные системные решения IBC. Есть также аналоги на компонентах из кремния и карбида кремния.

Ранее тайваньская Winbond договорилась о приобретении у Infineon бизнеса по производству памяти NOR и FRAM; Infineon, в свою очередь, поглотила индийского производителя систем электропитания для ЦОД C2i Semiconductors. В начале года компания также представила беспроводные чипы Airoc ACW741x для оборудования интернета вещей.

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