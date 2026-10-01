Winbond купила бизнес Infineon по производству памяти NOR и FRAM

Тайваньская компания Winbond Electronics Corporation объявила о заключении соглашения о покупке акций с Infineon Technologies LLC, «дочкой» Infineon Technologies AG, благодаря которому в её собственность переходит 100-% доля в бизнесе Infineon по производству NOR Flash и FRAM. Базовая стоимость сделки составляет $1,12 млрд. Перед закрытием сделки эта сумма может быть скорректирована.

Сделка уже одобрена советом директоров Winbond, поскольку ожидается, что она позволит компании расширить глобальные научно-исследовательские ресурсы, улучшить возможности поставок и повысить качество обслуживания клиентов по всему миру. Winbond сообщила о планах привлечь квалифицированных специалистов из более чем 10 стран и расширить сеть партнёров в цепочке поставок.

Как ожидается, сделка будет закрыта во II половине 2027 года при условии получение необходимых разрешений от регулирующих органов. После закрытия сделки компания будет носить название Spansion и действовать как самостоятельная структура с головным офисом в США.

«Мы рады возродить название и товарный знак Spansion. Компания Spansion была пионером отрасли; она внесла значительный вклад в развитие ИТ-индустрии благодаря многочисленным инновациям и технологическим прорывам. Для нас большая честь вновь продолжить дело под этим именем», — заявил Артур Ю-Ченг Цзяо (Arthur Yu-Cheng Chiao), председатель совета директоров и гендиректор Winbond.

Как сообщает TrendForce со ссылкой на данные Economic Daily News и Commercial Times, эта сделка — крупнейшая в истории Тайваня по приобретению зарубежного бизнеса в сфере памяти — может увеличить глобальную долю Winbond на рынке NOR Flash до более чем 30 %. По данным TrendForce, сделка и возрождение бренда Spansion в качестве независимого предприятия после 11-летнего перерыва, как ожидается, может увеличить совокупную долю компании на рынке NOR Flash примерно до 34 %.

Как пишет Economic Daily News, приобретённый Winbond бизнес эквивалентен почти половине её существующих операций по производству NOR Flash, что значительно расширит рыночное преимущество компании перед конкурентами. В перспективе ключевыми препятствиями в реализации полученных технологий станут нормативные требования. Как отмечает MoneyDJ, внимание будет сосредоточено на том, сможет ли Winbond успешно интегрировать технологии Infineon и работать с её клиентами, обеспечивая при этом соблюдение требований национальной безопасности и антимонопольного законодательства в отношении этого приобретения и связанных с ним планов расширения мощностей на ключевых рынках.

Сделка совершается в благоприятное для рынка NOR Flash время, когда спрос смещается в сторону высоких цен. По данным TrendForce, контрактные цены выросли в среднем на 100–120 % и, как ожидается, останутся высокими во II половине года. При этом прогнозируется рост цен на продукты большой ёмкости (256 Мбайт и выше) ещё на 90–110 %.

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