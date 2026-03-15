GigaDevice представила чипы SPI NOR Flash серии GD25UF для периферийных и ИИ-устройств

Компания GigaDevice сообщила о расширении семейства чипов флеш-памяти SPI NOR Flash GD25UF: теперь в него входят изделия со сверхнизким энергопотреблением ёмкостью от 8 до 256 Мбит. Они предназначены для использования в периферийном оборудовании, маломощных ИИ-устройствах, электронике с питанием от батареи и пр.

Чипы GD25UF работают при напряжении от 1,14 В до 1,26 В, что обеспечивает бесшовную интеграцию с «системами на чипе» (SoC), рассчитанными на 1,2 В. В частности, устраняется необходимость в дополнительных преобразователях или сложном управлении питанием. Благодаря этому сокращается количество вспомогательных компонентов в конечных устройствах, что способствует снижению стоимости при одновременном повышении энергоэффективности.

Изделия семейства GD25UF поддерживают режимы Single, Dual, Quad и DTR Quad SPI. Максимальная тактовая частота составляет 120 МГц в режиме STR и 80 МГц в режиме DTR. Пропускная способность достигает 80 Мбайт/с.

Отмечается, что по сравнению с традиционной флеш-памятью, рассчитанной на напряжение 1,8 В, у чипов GD25UF это значение снижено примерно на 33 %, что способствует сокращению энергопотребления на 50–70 %. Допускается работа в обычном режиме и с пониженным энергопотреблением. Заявленное количество циклов записи/стирания находится на отметке 100 тыс., тогда как сохранность данных гарантирована в течение 20 лет. Диапазон рабочих температур в зависимости от модификации простирается от -40 до +85 °C, от -40 до +105 °C или от -40 до +125 °C. Массовое производство изделий GD25UF уже началось: они доступы в исполнениях SOP8, WSON8, USON8 и WLCSP.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: