Everspin увеличит мощности по производству MRAM-памяти

Компания Everspin Technologies, разработчик магниторезистивной энергонезависимой памяти с произвольным доступом (MRAM), объявила о заключении соглашения о стратегическом сотрудничестве с Microchip Technology. Партнёрство направлено на расширение производственных мощностей и обеспечение долгосрочных поставок MRAM-изделий.

В настоящее время Everspin изготавливает MRAM-чипы и туннельные магниторезистивные (TMR) датчики на линии в Чандлере (Аризона, США), которая располагается на площадке NXP. В рамках нового соглашения Everspin создаст точную копию такого производства на объекте Microchip в американском штате Орегон.

Партнёрство с Microchip, как ожидается, обеспечит ряд стратегических преимуществ. В частности, Everspin сможет нарастить объёмы выпуска продукции и обеспечить стабильность поставок. Кроме того, Everspin получит дополнительные возможности для реализации научно-исследовательских программ, направленных на улучшение характеристик MRAM и развитие соответствующей технологии. Речь идёт о новых сценариях использования такой памяти и о поддержке рабочих нагрузок следующего поколения.

«Сотрудничество с Microchip позволит увеличить масштабы производства продукции для удовлетворения спроса, одновременно способствуя дальнейшей реализации наших планов в области MRAM», — заявил глава Everspin. Соглашение между Everspin и Microchip Technology заключено на 10 лет с возможностью последующего расширения каждые два года. Первые продукты, изготовленные на предприятии в Орегоне, поступят на рынок во II половине 2027 года. Everspin продолжит производить чипы MRAM и TMR-датчики на линии в Чандлере.

