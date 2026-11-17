NVIDIA анонсировала ускоритель Rubin HPC, разработанный для ускорения моделирования и обработки данных в научных, инженерных и аналитических задачах с использованием ИИ-агентов в составе платформы Vera Rubin. Компания отметила, что Rubin HPC оснащён рекордным количеством ядер CUDA — более 50 тыс. на одном чипе.

Для ускорения обмена данными между ускорителями используется интерконнект NVLink 7. NVIDIA не предоставила подробных данных о его пропускной способности или физическом уровне. Однако из более ранних сообщений об этой технологии известно, что она имеет пропускную способность 3,6 Тбайт/с на один GPU, как изначально намечалось у NVLink 6.

Также в Rubin HPC реализована технология ускорения обработки разреженных данных (sparse data), которая обеспечивает вычислительные ядра постоянной нагрузкой. Это решение нацелено на типичные для кода симуляций алгоритмические паттерны: от операций с разреженными матрицами и трафаретных вычислений (stencil computations) до сортировки и операций редукции.

Компания отметила, что в Rubin HPC используется сбалансированная архитектура, в которой одновременно масштабируются как вычислительные мощности, так и механизмы передачи данных. Именно этот баланс делает ускоритель оптимальным решением для научных вычислений, в котором обеспечивается непрерывная подача данных на рекордное количество ядер CUDA, благодаря чему они постоянно заняты вычислениями, а не простаивают в ожидании данных.

Что касается ПО, то для Rubin HPC будут использоваться специализированные библиотеки NVIDIA CUDA-X, предлагающие обширный и постоянно пополняемый набор оптимизированных алгоритмов, которые могут использовать интеллектуальные агенты — в том числе алгоритмы, наиболее востребованные в сфере моделирования и аналитики. В сочетании с платформой Rubin HPC эти библиотеки позволяют агентам максимально быстро приходить к обоснованным выводам.

Согласно описанию NVIDIA, в одном узле размещаются два суперчипа (NVL4), каждый из которых объединяет один CPU Vera и два GPU Rubin HPC. Таким образом, на один «суперчип» приходится более 100 тыс. ядер, а на весь узел — более 200 тыс. ядер. При этом NVIDIA пока не раскрыла объём HBM, пропускную способность памяти и FP64-производительность новинки. Выпуск чипа намечен на 2028 год, поэтому многое может измениться и есть риск, что компания поменяет планы, как это уже произошло с Rubin CPX.

Анонс Rubin HPC формально знаменует собой возвращение компании к сфере традиционных HPC. В последние годы NVIDIA выстраивала свою стратегию на решениях для ЦОД, ориентируясь преимущественно на задачи обучения и инференса нейросетей. В сегменте FP64-вычислений NVIDIA не демонстрировала особого прогресса, полагаясь на их эмуляцию на тензорных ядрах. Поэтому для инвесторов важно знать, позволит ли новый чип сократить отставание NVIDIA от AMD в задачах, требующих высокой точности вычислений.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: