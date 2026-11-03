NVIDIA скорректировала характеристики GPU Rubin, снизив пропускную способность HBM4 и NVLink

Компания NVIDIA, по сообщению ресурса ServeTheHome, утвердила окончательные технические характеристики графических процессоров поколения Rubin, а также систем на их основе, включая Vera Rubin NVL72 и HGX Rubin NVL8. Ключевые изменения по сравнению с предварительными спецификациями связаны со скоростью работы подсистем.

Первоначально NVIDIA планировала обеспечить пропускную способность памяти HBM4 на уровне 22 Тбайт/с в расчёте на один чип Rubin. В конфигурации с восемью стеками HBM4 (по 36 Гбайт, в сумме 288 Гбайт) это означало работу каждого стека со скоростью около 10,75 Гбит/с на контакт. В окончательном варианте значения снижены до 19,2 Тбайт/с и 9,375 Гбит/с соответственно, то есть примерно на 13 %. Вместе с тем пропускная способность интерконнекта NVLink уменьшена с 3,6 до 3 Тбайт/с — на 17 %. При этом пропускная способности интерконнекта для горизонтального масштабирования (Scale Out), напротив, увеличена с 0,4 до 0,45 Тбайт/с.

Несмотря на корректировки, показатели ИИ-производительности сохранились на прежнем уровне. На задачах инференса и обучения моделей в режиме NVFP4 быстродействие достигает 50 и 35 Пфлопс. На операциях INT8 показатель составляет до 250 TOPS, на операциях TF32 — до 2 Пфлопс. Таким образом, помимо указанных изменений, NVIDIA не внесла никаких других модификаций в характеристики Rubin.

В случае флагманской системы Vera Rubin NVL72 общая пропускная способность подсистемы памяти HBM4 сократилась с 1580 до 1400 Тбайт/с, интерконнекта NVLink — с 260 до 216 Тбайт/с. Пропускная способности интерконнекта (Scale Out) поднялась с 28,8 до 32,4 Тбайт/с.

Наконец, у HGX Rubin NVL8 показатель ПСП HBM4 упал со 176 до 130 Тбайт/с, NVLink — с 28,8 до 24 Тбайт/с, тогда как для сети значение выросло с 1,6 до 1,8 Тбайт/с. Причём у этих систем NVIDIA также уменьшила объём памяти HBM4. Если первоначально HGX Rubin NVL8 планировалось наделить 2,3 Тбайт HBM4, то в соответствии с окончательными спецификациями размер памяти составит 2 Тбайт.

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