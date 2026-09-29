Supermicro начала поставки NVIDIA Vera Rubin NVL72 с CDU на 1,8 МВт

Компания Supermicro объявила о начале отгрузок стоек NVIDIA Vera Rubin NVL72. Эта аппаратная платформа, приходящая на смену GB200 NVL72, рассчитана на ресурсоёмкие ИИ-нагрузки, включая задачи обучения с подкреплением и приложения агентного ИИ.

Стойки Vera Rubin NVL72 содержат 18 вычислительных узлов форм-фактора 1U, в каждом из которых размещены по четыре ускорителя Rubin и два чипа Vera (88 Arm-ядер Olympus). Таким образом, в общей сложности задействованы 72 ускорителя Rubin и 36 изделий Vera (в сумме 3168 ядер). Система оперирует 20,7 Тбайт памяти HBM4 и 54 Тбайт памяти LPDDR5X.

Платформа Supermicro предусматривает применение технологии прямого жидкостного охлаждения DLC-2. Используются блоки распределения охлаждающей жидкости (CDU) с резервированием N+1. Их охлаждающая ёмкость достигает 1,8 МВт. Опционально доступны теплообменники на задней дверце. В целом, передовая система DLC-2 рассчитана на мощность оборудования до 360 кВт на стойку.

Supermicro отмечает, что команда её специалистов оказывает заказчикам комплексную поддержку при развёртывании NVIDIA Vera Rubin NVL72 — от анализа характеристик площадки и проектирования до установки и интеграции. Клиентам доступно программное обеспечение SuperCloud, которое предоставляет полный контроль над инфраструктурой, автоматизирует внедрение, содержит инструменты для разработчиков и обеспечивает эффективное управление мультитенантным GPU-облаком. Стойки NVIDIA Vera Rubin NVL72 входят в продуктовое семейство Supermicro Data Center Building Block Solutions (DCBBS).

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