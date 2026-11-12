Энергопотребление ЦОД в США растёт в 10 раз быстрее, чем мощности электросетей

Потребление электричества дата-центрами в США растёт приблизительно в десять раз быстрее, чем мощность местных электросетей. Это значит, что в ближайшем будущем операторы ЦОД, возможно, вынуждены будут сами обеспечивать себя энергией из альтернативных источников, сообщает The Register.

Стремительный рост спроса на ИИ-инфраструктуру стимулирует строительство новых крупных дата-центров в США, но в процессе выявилась проблема недостаточного финансирования электросетей в течение многих лет. Как свидетельствуют данные страхового брокера Howden, уже к 2030 году ЦОД потребуется брать до 58 % электроэнергии из источников помимо общей электросети только для того, чтобы доля ЦОД в общей мощности энергосистемы не увеличивалась.

В июне агентство Gartner предупреждало, что потребление энергии ИИ ЦОД в 2026 году может вырасти на 26 %, к концу десятилетия возможностей энергосистемы может оказаться недостаточно, чтобы удовлетворить спрос. Компания Howden проанализировала данные Управления энергетической информации США (EIA) и S&P Global. Выяснилось, что с 2000 года объёмы энергопотребления ЦОД росли в среднем на 19 % ежегодно, а мощность сети увеличивалась лишь на 2 %/год. В 2025 году на ЦОД приходилось около 5 % от общей мощности электросетей в США, тогда как в 2000 году речь шла о 0,1 %.

Два года назад консалтинговая Bain & Company выпустила доклад, в котором предупреждала энергокомпании о необходимости пересмотреть подходы и ускорить наращивание инвестиций, поскольку энергопотребление ЦОД к 2030 году, вероятно, более чем удвоится.

По оценкам Howden, для сохранения доли ЦОД в общей мощности энергосистемы на уровне 5 %, к 2030 году необходимо создать 110 ГВт собственных генерирующих мощностей «за счётчиком». При этом брокер считает такой масштаб расширения маловероятным и ожидает, что ЦОД всё больше будут зависеть от общей электросети, строительство объектов в районах с дефицитом электричества должно замедлиться, а использование альтернативных источников энергии — вырасти.

Для крупнейших проектов, больше всего ощущающих дефицит энергии, задержки с подключением к электросети могут составить от двух до шести лет, а недополученная выручка будет на уровне от $800 млн до $2,4 млрд. Поскольку Howden специализируется на страховании, компания также подчёркивает, что собственная генерация электричества создаёт новые операционные, а также финансовые риски, поскольку операторам ЦОД приходится брать на себя всё больше ответственности за эксплуатацию собственной энергетической инфраструктуры.

Согласно прогнозам Министерства энергетики США, в 2028 году на дата-центры США может прийтись уже 12 % энергопотребления всей страны. Проблемы роста не заставили себя ждать. Например, в августе сообщалось, что Техас ввёл мораторий на подключение к энергосети новых ЦОД, а ещё в 2025 году Bloom Energy прогнозировала, что к 2030 году более четверти ЦОД в США обзаведутся собственными электростанциями.

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