SpaceXAI планирует построить в Техасе ЦОД и газовую электростанцию за $24 миллиарда

SpaceX планирует построить газовую электростанцию и суперкомпьютерный комплекс, сообщает Bloomberg со ссылкой на уведомление о проведении общественных слушаний города Старбейс (Starbase, шт. Техас). Оценочный объём инвестиций на первом этапе проекта составляет $24 млрд. Городская комиссия 9 декабря рассмотрит вопрос о предоставлении налоговых льгот и заключении соглашения о развитии проекта.

Это предложение в очередной раз подтверждает, что гендиректор компании Илон Маск (Elon Musk) стремится обеспечить вертикальную интеграцию производственной цепочки SpaceX в сфере природного газа. Этот вид топлива используется на электростанциях, обеспечивающих энергией ЦОД. SpaceX также намерена использовать глубоко охлаждённый и очищенный природный газ в качестве топлива для запусков некоторых своих ракет.

В сентябре компания выступила с инициативой построить во Флориде собственный трубопровод для подачи газа к ракетам Starship на мысе Канаверал. SpaceX также начала нанимать специалистов по торговле газом в Старбейсе и на мысе Канаверал, чтобы самостоятельно обеспечивать собственные потребности в топливе, электроэнергии и не зависеть от услуг сторонних логистических компаний.

Старбейс получил статус города в 2025 году; сейчас это место проживания нескольких сотен сотрудников SpaceX и их семей. Проект, согласно официальному уведомлению, будет реализован в черте города на участке площадью 180 га к востоку от города Браунсвилл (Brownsville). Рост потребления электроэнергии со стороны ЦОД и новых промышленных предприятий вызвал увеличение спроса на газовые электростанции; Илон Маск является сторонником вертикальной интеграции. SpaceX также намерена построить собственную газовую электростанцию, чтобы обеспечить энергией масштабное производство полупроводников, которое компания развивает совместно с Tesla в округе Граймс (Grimes County) неподалёку от Хьюстона.

Планы Маска по созданию суперкомпьютерного комплекса и сопутствующей газовой инфраструктуры рискуют столкнуться с противодействием со стороны нового губернатора Техаса — демократа Джины Инохосы (Gina Hinojosa). В своей предвыборной программе политик обещала ограничить строительство новых ЦОД. Рост цен на электроэнергию и опасения по поводу экологических последствий работы подобных объектов уже вызвали протесты в разных регионах США — в частности, против строительства ЦОД SpaceX в Мемфисе (Memphis, Теннесси). НКО NAACP призывала закрыть ЦОД компании в городе — та намеревалась избавиться от «нелегальных» газовых турбин, заменив их такими же. Мэрия города отклонила предложение ввести мораторий на строительство ЦОД на полтора года, ограничившись сроком в 135 дней. Суд же принял к рассмотрению иск NAACP к SpaceX.

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