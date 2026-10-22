Горсовет Мемфиса отклонил 18-месячный мораторий на строительство ЦОД — ограничения ввели на 135 дней

Предложение ввести мораторий на строительство дата-центров в Мемфисе (Memphis, штат Теннесси) на 18 месяцев было отклонено местным городским советом. Вместо этого власти приняли решение ввести 135-дневную «паузу» в рассмотрении новых заявок на строительство ЦОД, сообщает Datacenter Dynamics.

Такое ограничение по времени отчасти совпадает с 90-дневным исследованием, заказанным в начале октября мэром Полом Янгом (Paul Young). Оно призвано оценить влияние проектов цифровой инфраструктуры на Мемфис.

Возможность введения 18-месячного моратория обсуждалась несколько недель. Ранее в октябре сообщалось, что местные законодатели отложили голосование по этому вопросу после заседания с участием общественности, завершившегося протестами и драками возле зала заседаний совета.

В итоге голоса разделились поровну, хотя один из членов совета отсутствовал. Вместо предложенного моратория был поддержан альтернативный вариант, предусматривающий запрет на строительство на более короткий срок. По результатам исследования предполагается выработать «чёткие практические рекомендации» по регулированию деятельности крупных и сверхкрупных дата-центров в Мемфисе.

Местные СМИ сообщали, что на заключительном заседании присутствовали сотни жителей города, в том числе те, кому ранее запретили присутствовать на заседаниях из-за нарушений правил во время встречи 6 октября. Суд счёл такой запрет необоснованным.

Хотя рынок ЦОД в Мемфисе относительно небольшой, на территории города есть несколько крупных объектов xAI Илона Маска (Elon Musk), влившейся в SpaceXAI/SpaceXSI.

Данные ЦОД, обеспечивающие работу ИИ Grok и облачных сервисов, в т.ч. для Anthropic, строились на протяжении последних двух лет. Объекты неоднократно становились предметом судебных исков. Например, НКО и экологи заявляли, что компания нарушила условия выданных на использование газовых турбин разрешений. Эти турбины в своё время позволили компании быстро ввести ЦОД в эксплуатацию, а позже она «исправилась», хотя по существу изменилось немногое.

Хотя в Мемфисе растёт противодействие строительству ЦОД, некоторые члены городского совета утверждают, что введение моратория нанесёт ущерб экономическому развитию региона: операторы дата-центров перенаправят инвестиции в другие места, где и будут платить налоги. Один из ЦОД Маска уже разместили в соседнем штате Миссисипи (Mississippi), в непосредственной близости от административной границы с Теннесси.

Моратории на новые ЦОД всё чаще вводят в США на фоне усиления общественного недовольства новыми ИИ-проектам и строительству инфраструктуры дата-центров. В некоторых случаях моратории вводятся на уровне штатов, а порой общественное недовольство выливается не только в потасовки и не обходится без стрельбы.

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