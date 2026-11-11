С отключением 2G-сетей в Великобритании придётся заменить до 13 миллионов умных счётчиков

От 12 до 13 млн умных счётчиков в Великобритании могут перестать работать должным образом, когда к 2033 году операторы связи отключат сети 2G и 3G — замена всех этих счётчиков может обойтись в сумму около £4 млрд ($5,3 млрд), пишет The Register со ссылкой на разработчика технологий связи Wirepas.

Вопрос умных счётчиков оказался для жителей страны непростым из-за неудачного внедрения этой технологии правительством. К 2020 году, как предполагалось, они должны были появиться в 80 % домохозяйств. Препятствием стали многочисленные задержки и технические неполадки — например, когда потребители обнаружили, что «умные» функции этих счётчиков при смене поставщика энергии перестают работать.

Ещё одна проблема в том, что показания этих счётчиков передаются поставщикам по сетям 2G или 3G — версии с 4G начали появляться лишь в конце 2024 года. При этом ещё в 2021 году власти страны объявили о поэтапном отказе от сетей 2G и 3G к 2033 году, то есть заранее было известно, что срок службы этого оборудования будет ограничен. Мобильные операторы уже начали отказываться от услуг 3G, и все они намерены поэтапно закрыть доступ к 2G до установленного правительством срока в 2033 году. BT/EE начнёт сворачивать свою сеть в мае 2029 года, VMO2 начнёт данный процесс тем же летом, Vodafone намерен отключить 2G весной 2030 года.

В результате Великобритания столкнулась с двумя существенными статьями расходов. Первая охватывает счётчики нового поколения SMETS2, в которых требуется замена только модуля связи — только это обойдётся от £1,3–1,4 млрд ($1,7–1,9 млрд) даже без учёта дополнительных расходов, подсчитали в Wirepas. Вторая относится к 7 млн старых счётчиков первого поколения (SMETS1) со встроенными сотовыми модулями — такие счётчики придётся менять целиком. Это, по оценке авторов отчёта, обойдётся ещё в £2,1–2,45 ($2,8–3,3 млрд) при ориентировочной сумме замены от £300 до £350 ($399–466) за единицу. Выходит около £4 млрд затрат на замену, которые отразятся на счетах за электроэнергию для домохозяйств.

Часть оборудования подлежит плановой замене, но отключение обеспечивающих его работу сотовых сетей делает этот процесс неизбежным и определяет сроки, когда это должно случиться. Замена SMETS2 преимущественно коснётся центра и юга Великобритании, потому что счётчики второго поколения подключаются по радиосети дальнего действия, и их отключение сетей 2G/3G не коснётся. Проблема старых SMETS1 актуальна по всей стране.

Специализирующаяся на решениях в области IoT компания Wirepas предлагает решение проблемы в виде технологии NR+. Она основана на стандарте DECT-2020, предназначается для масштабирования и работает в нелицензируемой области спектра 1,9 ГГц. К концу срока службы подойдёт и стандарт 4G, напоминают в компании, и тогда счётчики придётся менять заново.

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