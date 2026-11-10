Норвегия приостановила приём заявок на подключение новых ЦОД к энергосети

Правительство Норвегии приостановило резервирование мощностей для присоединения к энергосетям новых ЦОД. Фактически речь идёт о моратории на новые проекты дата-центров без собственного питания, сообщает Datacenter Dynamics. Предполагается, что новые ограничения не коснутся объектов, либо уже подключенных к сетям, либо получивших разрешения на такое подключение. Оператор национальной энергосистемы Statnett AS заявил, что мораторий будет снят не позднее 1 августа 2027 года.

По словам представителя Министерства цифровизации страны, страна приветствует строительство дата-центров на её территории, но это касается не всех типов ЦОД. В результате необходимо контролировать рост индустрии в Норвегии и гарантировать, чтобы в стране появлялись именно те дата-центры, которые действительно необходимы и приносят максимальную пользу обществу.

Предполагается, что новая схема лицензирования даст приоритет дата-центрам для оборонных целей, полиции и экстренных служб, системы здравоохранения и прочих объектов критической инфраструктуры — в том числе для мобильных сетей связи и финансовой системы. По информации Statnett, к энергосети подключены ЦОД мощностью 800 МВт, уже зарезервированы 4,2 ГВт, а ещё 9,1 ГВт остаются в очереди на получение таких мощностей. Кроме того, поданы заявки на подключение ещё 18 ГВт.

Совокупный объём зарезервированных и запрошенных мощностей для новых ЦОД составляет 31,3 ГВт, однако не все заявленные проекты будут в итоге реализованы. Пиковая нагрузка на энергосистему страны составляет 25 ГВт. В феврале 2025 года Норвегия учредила национальный реестр ЦОД и приняты меры по противодействию незаконному майнингу, фактически введя мораторий для таких объектов.

В октябре Норвежский совет по технологическим вопросам (Norwegian Technology Council) опубликовал доклад, согласно которому иностранным компаниям принадлежит 90 % мощностей ЦОД в стране. Подчёркивалось, что после завершения строительства ЦОД создаётся очень мало рабочих мест, а выручка от цифровых сервисов ЦОД редко оседает в самой Норвегии. Подчёркивается, что ЦОД остаются важнейшей частью национальной инфраструктуры, но с учётом современных темпов развития соответствующей отрасли стоит задуматься о масштабах строительства и том, как следует скорректировать государственную политику для максимально эффективного использования дефицитных ресурсов.

В Норвегии уже анонсированы проекты ЦОД Microsoft, Nscale, TikTok (Green Mountain), CoreWeave и других международных компаний, хотя некоторые проекты реализуются с заминками. Ограничения вводятся и в соседних странах. Так, в октябре 2026 года Дания одобрила «чрезвычайный план» для электросетей, лишающий большинство ЦОД шанса на быстрое получение питания. Приоритет отдаётся критически важной инфраструктуре.

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