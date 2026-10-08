Норвежцы пытаются заблокировать строительство крупного ИИ ЦОД Google в соседней Швеции

Норвежская Fossefall, стремящаяся построить сеть ИИ-фабрик в североевропейских странах, обратилась в суд с требованием заблокировать строительство одного из крупнейших в мире ИИ ЦОД в соседней Швеции. Компания обвинила власти шведского муниципалитета Тимро (Timrå) в незаконных действиях при заключении соглашения с Google, сообщает Computer Weekly.

В норвежской компании утверждают, что условия сделки поставили Fossefall и ещё 29 компаний, подавших собственные заявки, в невыгодные условия. Утверждается, что Google предоставили особые условия, а местных депутатов лишили возможности сказать решающее слово при окончательном одобрении сделки.

Заявитеои конкурировали за уже подготовленную промышленную площадку с развитой телеком-инфраструктурой и доступом к мощным источникам «зелёной» энергии севера Швеции. Муниципалитеты Тимро и соседний Сундсвалль (Sundsvall) специально построили площадку для привлечения крупных игроков, создания рабочих мест и развития местной экономики. После срыва предыдущей сделки технопарк Torsboda Industrial Park стал причиной роста долгов муниципалитета.

Google предложила выкупить технопарк целиком, оплатить государственный долг, а также построить больше электрической, водной, дорожной и пр. инфраструктуры в сделке на kr2,1 млрд (€186 млн). Потенциальная мощность площадки составляет 1 ГВт для ЦОД, Google пообещала создать 500 постоянных рабочих мест, а также организовать передачу избыточного тепла дата-центров в систему центрального отопления и инвестировать в обучение местных специалистов и локальные проекты.

Fossefall заявила, что могла бы предложить то, чего Google не может — североевропейскую структуру собственности. По мнению компании, странам Северной Европы лучше отдавать предпочтение местному бизнесу, а не сторонним инвесторам. В компании сравнили ситуацию 1970-х гг., когда в Норвегии начали добычу нефти и газа. Тогда Норвегия организовала цепочку поставок, благодаря которой большая часть богатств оставалась внутри страны. В случае Fossefall большая часть доходов тоже оставалась бы в регионе.

Впрочем, в самом судебном иске прямых требований отдать предпочтение североевропейским странам нет. Компания просто представила доказательства того, что два муниципалитета Швеции согласились продать Google технопарк при том, что стоимость земли была указана ниже рыночной. Это обеспечило Google конкурентные преимущества и нарушило закон о государственной помощи, запрещающий подобные преференции. Более того, некоторые члены муниципалитета Тимро передали переговоры и согласование сделки исполнительному комитету, хотя некоторые вопросы могли решаться только избираемыми представителями.

Представитель самого технопарка заявил, что сделка была честной, поскольку рассматривались предложения самых разных компаний. Учитывалось, что они способны дать муниципалитету, как рассчитывают развивать регион и сколько намерены инвестировать. Google просто предложила региону больше, чем другие бизнесы. Сам Torsboda Industrial Park оказался под давлением со стороны муниципалитетов, поскольку за четыре года с момента основания сделки с инвесторами постоянно срывались, а долги местных властей только росли. Так, Сундсвалль был очень заинтересован в продаже объекта хоть кому-нибудь, поскольку, согласно отчётности, теряла около €1 млн/год.

Первоначально технопарк рассматривался как площадка для выпуска аккумуляторов в интересах Northvolt и Volvo, но проект так и не удалось реализовать. В 2023 году было заключено соглашение с китайской PTL, но в Швеции приняли закон, блокирующий иностранные инвестиции, потенциально угрожающие национальной безопасности, в результате чего PTL поставили ряд условий, из-за которых контракт в итоге был расторгнут.

Руководители Torsboda рассчитывают, что сделка с Google даст площадке уникальные возможности. Google может вывести технопарк на международную карту высокотехнологичных проектов, что позволит привлечь других инвесторов, сформировать большой промышленный кластер с привлечением молодых квалифицированных специалистов, что компенсирует старение и нехватку рабочей силы, и увеличит государственные доходы. Сделка с Google была почти единогласно одобрена на заседаниях муниципальных советов Тимро и Сундсвалля 17 августа.

Сама Fossefall имеет планы по размещению до 1 ГВт вычислительных мощностей на более 50 площадок в североевропейских странах. Наиболее продвинутым является проект кампуса ЦОД мощностью 45–200 МВт в Йоккмокке (Jokkmokk) и объект в Телемарке (Telemark, Норвегия), где компания приобрела первый и пока единственный действующий ЦОД у Norsk Data. Fossefall привлекла kr500 млн (€46 млн) на первоначальное финансирование строительства и разработку проектов. В Люксембурге она получила финансовые обязательства на миллиарды евро на инвестиции в ИИ-ускорители. Позже она заявила о намерении потратить $30 млрд на такие ускорители.

Проблемы у Google с реализацией проектов в Северной Европе начались не только в Швеции. Так, власти Финляндии предписали компании приостановить строительство крупного кампуса ЦОД до завершения оценки воздействия на окружающую среду. Google рассчитывает потратить $195–$205 млрд в 2026 году на расширение инфраструктуры вычислений по всему миру, это вдвое больше г/г. По некоторым оценкам, компания уже располагает мощностями для ИИ-вычислений, большими чем любая другая компания в мире.

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