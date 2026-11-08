Более сотни протестующих проникли на стройплощадку ЦОД Microsoft в Амстердаме

Более 100 активистов проникли на площадку строящегося дата-центра в Амстердаме. Ещё сотни человек провели мирную акцию через дорогу — акция стала частью масштабного общеевропейского марша против строительства ЦОД, запланированного на текущие выходные, сообщает Datacenter Dynamics. Строящийся ЦОД принадлежит компании Pure Data Centres (Pure DC), единственным арендатором объекта должна стать Microsoft.

Ранее те же активисты уже захватывали площадку в июле, на короткое время приостановив стройку. Тот же 78-МВт объект привлёк в июне и внимание и других активистов, забросавших объект шариками с кислотой и краской. Pure DC заявляла, что инцидент никак не сказался на ходе строительства. В компании заявили, что понимают, что объект вызывает сильные эмоции у людей и подчеркнули, что уважают право людей выражать свою позицию мирными средствами. При этом не одобряются любые незаконные действия или активность, ставящая под угрозу безопасность людей.

В ходе протестов, связанных с ЦОД для Microsoft, активисты указывали, что IT-гигант сотрудничает с рядом государственных органов, чьи действия они не одобряют. Кроме того, протестующие ссылались на более масштабные проблемы, связанные с применением ИИ для слежки, климатическими изменениями, использованием воды и др. Также организаторов строительства обвинили в попытке обойти общенациональный запрет на строительство крупных дата-центров, разбив один крупный проект на три более мелких объекта.

На деле проект ЦОД в Нидерландах одобрили до вступления общенационального запрета в силу в 2022 году, и даже до временного моратория в Амстердаме от 2019 года. Обновлённые ограничения в Амстердаме от 2025 года позволили продолжить реализацию некоторых проектов, в т.ч. на данной площадке. Кроме того, площадь объекта меньше, чем пороговое значение в соответствии с общенациональными ограничениями.

Стоит отметить, что протесты в Нидерландах пока носят довольно безобидный характер. В апреле 2026 года появилась новость, что дом одного из членов городского совета Индианаполиса (США) обстреляли, оставив записку «Нет дата-центрам».

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