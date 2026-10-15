Цена суверенитета: американские техногиганты предупредили Европу, что отказ от их услуг обойдётся в €115 млрд

Некоторые из крупнейших технобизнесов США предупредили Европу, что сокращение зависимости от американских облачных сервисов может дорого обойтись. По некоторым оценкам, стоимость отказа составит более €100 млрд, сообщает The Register.

Вывод содержится в новом исследовании, проведённом по заказу лоббистской группы CCIA Europe, членами которой являются Amazon, Google и Meta✴, заинтересованные в том, чтобы продолжать активно вести дела на европейском рынке. Доля европейских облачных провайдеров на местном рынке снизилась до 15 % и остаётся на этом уровне годами, даже несмотря на неоднократные попытки импортозамещения.

В исследовании указывается, что предложенный Еврокомиссией закон Cloud and AI Development Act (CADA), посвящённый развитию облачных технологий и искусственного интеллекта, в следующие десять лет может обойтись Европе в €115 млрд, хотя в Еврокомиссии рассчитывают «отделаться» в худшем случае €18 млрд. Еврокомиссия уже начала поддержку облачных провайдеров из ЕС.

В докладе подчёркивается, что ограничения, обеспечивающие приоритетные контракты европейским облачным провайдерам, заставят государственные структуры и бизнесы потратить немало средств на перенос рабочих нагрузок и переписывание ПО. Прямые государственные издержки составят €33,3 млрд, а ещё €80 млрд, вероятно, придётся на частные компании в банковской сфере, здравоохранении, энергетике и сфере транспорта. Правда, в эти €80 млрд включён переход к цифровому суверенитету не только госсектора, но и четверти облачных нагрузок в ключевых для частного сектора отраслях, чего Брюссель делать пока не собирается.

Стоит учитывать, что CCIA представляет интересы техногигантов вроде Amazon и Google, которые десятилетиями предоставляли европейским клиентам свои облачные услуги, а в последние годы — предлагают и развёртывание суверенных облаков, чтобы развеять опасения относительно принадлежности инфраструктуры, доступа к данным и контроля со стороны регуляторов. Так, в марте 2025 года Microsoft завершила проект EU Data Boundary по созданию суверенного облака для пользователей из Евросоюза, хотя позже признала, что по законам США не может обеспечить настоящую конфиденциальность данных.

Сейчас Amazon развивает проект AWS European Sovereign Cloud, а Google предлагает ряд суверенных облачных решений. Хотя Meta✴ не предоставляет коммерческих облачных сервисов в масштабах AWS или Google Cloud, у неё есть собственные интересы в развитии европейской ИИ-инфраструктуры. Предоставляя европейским клиентам больший контроль над данными, AWS и Google рассчитывают также удержать клиентов от ухода к европейским облачным провайдерам.

Особое внимание в докладе уделили ст. 31 законопроекта, в котором прямо указывается, что Еврокомиссия может распространить требования по обеспечению суверенитета на ключевые сегменты частного сектора. CCIA утверждает, что заставляя бизнес отказываться от имеющейся облачной инфраструктуры, еврочиновники могут инициировать дорогостоящие процессы переработки ПО с изменением кода и архитектуры — на это придётся 69 % ожидаемых расходов.

Хуже всего, вероятно, придётся Люксембургу, в котором за десять лет придётся потратить по €1711 на каждого работника. Большие расходы ожидают и Данию (€905), Австрию (€900) и Финляндию (€864), а также Ирландию (€856), в последней находятся европейские штаб-квартиры некоторых американских IT-гигантов.

CCIA призывает правительства ЕС пересмотреть положения законопроекта, ограничить требования к обеспечению суверенитета для критически важных рабочих нагрузок и отказаться от требований, касающихся страны происхождения компании или гражданства её сотрудников. Организация предложила использовать технические механизмы защиты исходя из конкретных рисков. Утверждается, что официальная оценка не учитывает 70 % реальных последствий принятия CADA.

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