NTT DATA развернёт топливные элементы Bloom на 900 МВт

NTT DATA намерена использовать системы топливных элементов Bloom в качестве источника электроэнергии на своих объектах по всему миру, сообщает Converge! Digest. Общая мощность составит 900 МВт, а первые поставки стартуют в 2027 году. Решение поможет оператору развернуть ИИ-инфраструктуру на тех рынках, где расширение мощностей ограничено возможностями внешней электросети.

Подразделение NTT Global Data Centers будет использовать модульные системы Bloom, наращивая энергетические мощности параллельно со строительством объектов. Стороны охарактеризовали соглашение как крупнейший международный проект Bloom на сегодняшний день и отметили, что сотрудничество охватит весь глобальный парк ЦОД NTT DATA, а совокупная мощность систем может выйти на гигаваттный уровень.

Твердооксидные топливные элементы (SOFC), не предусматривающие процесса горения, отличаются низким уровнем вредных выбросов в атмосферу, минимальным потреблением воды и бесшумной работой, отметили в Bloom. Две компании, однако, не уточнили, каким образом будут распределяться 900 МВт между площадками, какова стоимость соглашения, и когда системы выйдут на полную проектную мощность.

Собственная система генерации предполагает перенос части инженерных задач на уровень энергоснабжения объекта: подачу топлива, техобслуживание, резервирование, защиту оборудования, а также управление взаимодействия между источниками энергии и меняющимися рабочими нагрузками — всё это компании пока не озвучили. Нет также ясности, будут ли объекты работать полностью автономной от внешней сети, и планируется ли использование нативной архитектуры Bloom с напряжением 800 В DC.

Bloom активно заключает соглашения на поставки мощностей с крупными операторами ЦОД. У компании действует соглашение на обеспечение Oracle мощностями в 2,8 ГВт; 19 площадок ЦОД Equinix получат системы общей мощностью 100 МВт; Google через оператора American Electric Power в течение 20 лет будет закупать 702 МВт энергии с площадки, где используются элементы Bloom. Стало также известно о проекте на 1 ГВт совместно с независимым оператором California Resources Corporation.

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