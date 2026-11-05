California Resources и Bloom Energy планируют развернуть в Калифорнии топливные элементы на 1 ГВт для ЦОД и других потребителей

Независимая энергетическая компания California Resources Corporation (CRC) и Bloom Energy заключили партнёрское соглашение, в рамках которого они оценят возможность создать в Калифорнии генерирующие мощности на базе топливных элементов на 1 ГВт, передаёт Data Centre Dynamics.

Две компании подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым будет проанализирована возможность внедрения твердооксидных топливных элементов (SOFC) производства Bloom в комплексе с системами улавливания углерода. Bloom разрабатывает SOFC-генераторы (Bloom Box). Это стационарные установки, преобразующие топливо в электроэнергию посредством электрохимического процесса без горения. В качестве топлива может использоваться водород, но на сегодняшний день подавляющее большинство таких установок работает на природном газе.

Партнёры намерены найти потребителей электроэнергии, среди которых могут быть ЦОД, коммунальные предприятия, муниципальные энергоагрегаторы, органы местного самоуправления и другие объекты. Компании планируют выполнить все необходимые работы по подключению к энергосети и получению разрешительной документации для ввода объектов в эксплуатацию. План охватывает как объекты, подключаемые непосредственно к общей сети, так и и проекты, работающие на стороне потребителя в Центральной и Северной Калифорнии. В последнем случае речь идёт об объектах, расположенных на территории промышленных предприятий в регионе Центральной долины, где ведёт свою деятельность CRC.

Bloom обеспечит поставку топливных элементов и сторонних решений для улавливания углерода. Carbon TerraVault (CTV), занимающееся углеродными выбросами подразделение CRC, возьмёт на себя транспортировку и хранение углекислого газа, а общее управление проектами будет осуществлять CRC. Топливные элементы Bloom генерируют поток с высокой концентрацией углекислого газа, что делает процесс его улавливания более эффективным и экономически выгодным.

Ранее Bloom заключила с Oracle договор на поставку мощностей объёмом в 1,2 ГВт; год спустя было решено расширить его до 2,8 ГВт. С Equinix компания Bloom заключила соглашения о развёртывании систем на 19 площадках ЦОД общей мощностью 100 МВт. Google заключила с оператором American Electric Power 20-летний договор о поставке 702 МВт электроэнергии, вырабатываемой на объекте с использованием топливных элементов Bloom.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: