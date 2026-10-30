Microsoft увеличила срок службы ЦОД до 25 лет

В ходе телефонной конференции, посвящённой финансовым результатам за I квартал 2027 финансового года, Microsoft объявила об увеличении ожидаемого срока полезного использования своих офисных зданий и ЦОД с 15 до 25 лет, пишет Data Centre Dynamics. Решение основано на «истории эксплуатации и прогнозируемом использовании данных активов», отметила финдиректор Эми Худ (Amy Hood).

В распоряжении Microsoft на данный момент находятся ЦОД общей мощностью, по оценкам, около 12 ГВт. Компания продолжает «извлекать больше пользы из имеющейся инфраструктуры за счёт оптимизации проектирования ЦОД, аппаратных систем, ПО и моделей», заявил гендиректор компании Сатья Наделла (Satya Nadella).

«Например, мы увеличили пропускную способность связанных с Copilot рабочих нагрузок более чем на 50 % квартал к кварталу. Мы продолжаем расширять наши мощности, развёртывая новейшие решения NVIDIA и AMD, а также собственные системы Maia», — добавил глава компании.

Типичный срок эксплуатации ЦОД составляет 10–15 лет, средний показатель — 11,3 года, гласит опубликованное в 2024 году исследование Uptime Institute. Увеличение срока полезного использования ЦОД — удобный бухгалтерский шаг для Microsoft, позволяющий распределить затраты на многомиллиардные объекты на более длительный период. За минувший квартал выручка облачной платформы Microsoft Azure составила $33,2 млрд, что соответствует росту на 48 % в годовом исчислении; на долю облачного подразделения пришлись 36 % выручки компании за квартал.

«В связи с ускорением роста спроса мы в текущем квартале ввели в эксплуатацию 24 новых ЦОД на пяти континентах. Мы наращиваем мощности быстрее: время от поставки оборудования до его запуска в работу для новых систем, включая GPU, в наших крупнейших регионах сократилось примерно на 20 % по сравнению с предыдущим кварталом», — сообщил гендиректор Microsoft.

Капзатраты Microsoft за отчётный квартал составили $45,2 млрд, что оказалось ниже прогнозируемых $50,7 млрд. Это произошло из-за того, пояснили в компании, что некоторые партнёры, предоставляющие инфраструктуру для облачных ИИ-сервисов, не смогли своевременно обеспечить необходимые мощности ЦОД. В результате Microsoft скорректировала прогноз капзатрат на 2027 финансовый год со $175 млрд до $170 млрд. У компании заключены соглашения с неооблачными провайдерами, в том числе CoreWeave, Nscale, Lambda, Iren и Nebius.

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