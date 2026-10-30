Iluvatar CoreX заявила, что ИИ-ускоритель Tiangai 300 обошёл NVIDIA H200

Китайский стартап Iluvatar CoreX объявил, что его GPU Tiangai 300 может работать на уровне NVIDIA H200, а в некоторых практических задачах ИИ и превосходить показатели американской модели, пишет South China Morning Post.

Iluvatar CoreX провела демонстрацию работы Tiangai 300 для представителей китайских СМИ на примере сложных мультимодальных задач ИИ, в частности, касающихся генерации картинок и видео по текстовым запросам. При тестировании с созданием изображений по запросам китайский ускоритель на 100 % успешно выполнял задачи со скоростью 0,101 изображения в секунду — NVIDIA H200 показал 87,5 % и 0,086 изображения в секунду; отмечается, что китайский чип выполнял задачу на 0,64 с дольше.

Поддерживаемая государством шанхайская INESA провела тестирование Tiangai 300 ещё в июле и установила, что «в типичных условиях развёртывания» китайский GPU демонстрирует пропускную способность, которая в 1,05 раза превышает показатели NVIDIA H200. Ещё в одной серии тестов Tiangai 300 показал пропускную способность на 15 % больше, чем у NVIDIA H200 при работе с ИИ-моделью на архитектуре MoE (Mixture-of-Experts); задержка при генерации первого токена при обработке длинных текстов уменьшилась на величину до 30 %. В задаче на дообучение открытой модели Alibaba Qwen3-32B китайский ускоритель сравнивали с американской моделью предыдущего поколения NVIDIA H100 — в этом случае Tiangai 300 оказался в 1,33 раза быстрее.

Iluvatar CoreX намерена преодолеть лидирующее положение США на рынке ИИ-ускорителей — в январе компания представила дорожную карту, в соответствии с которой за два года она намерена обойти показатели передовой платформы NVIDIA Rubin. ИИ-ускорители Tiangai 300 демонстрируют высокие результаты не только в лабораторных условиях — компания развёртывает их в масштабах десятков тысяч, за счёт чего набирает опыт во внедрении и техническом обслуживании этих систем.

Стартап работает не только с GPU для ИИ ЦОД, но и с оборудованием для периферийных вычислений. В тестах на инференс больших языковых моделей чип Tongyang TY1200 оказался на 20 % быстрее процессора NVIDIA Thor T5000.

Китайская Z.AI уже построила гигантский ИИ ЦОД, в котором работают исключительно ускорители местного производства. Над аналогичным проектом в стране работают JD Cloud и Moore Threads. А DeepSeek намерена создать собственный ИИ-ускоритель.

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