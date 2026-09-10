JD Cloud и Moore Threads совместно создадут кластер из 100 тыс. китайских ИИ-ускорителей

Китайские облако JD Cloud и производитель чипов Moore Threads из КНР намерены совместно создать кластер из 100 тыс. ИИ-ускорителей. Представленный в ходе мероприятия 2026 Global Technology Explorers Conference компании JD проект предполагает использование китайских комплектующих, сообщает Datacenter Dynamics.

По данным китайских СМИ, кластер будет состоять из «полнофункциональных» ИИ-ускорителей Moore Threads и будет предназначен для обучения крупномасштабных ИИ-моделей, инференса и задач, связанных с т.н. «воплощённым» (embodied) искусственным интеллектом, готовым взаимодействовать с реальным миром. Ранее компании уже имели партнёрское соглашение о создании ИИ-кластера из 10 тыс. ускорителей. О моделях используемых чипов пока не сообщается.

Как следует из информации с сайта Moore Threads, компания предлагает ИИ-ускоритель MTT S5000 на архитектуре PingHu, на основе разработанного ей же чипа PH100. Компания заявляет, что может обеспечить вычисления в диапазоне от FP8 до FP64. Также предлагаются модели S4000 и S3000 на чипе ChunXiao. В свою очередь, облачный провайдер JD Cloud управляет дата-центрами в Поднебесной, а ключевые облачные регионы расположены в Пекине, Гуанчжоу, Шанхае и Суцяне.

Moore Threads, иногда называемой «маленькой NVIDIA», основана бывшим топ-менеджером NVIDIA Джеймс Чжан Цзяньчжуном (James Zhang Jianzhong) в 2020 году. Компания привлекла средства Shenzhen Capital Group, GGV Capital, Sequoia Capital China, ByteDance и Tencent. В декабре 2025 года состоялось IPO на Шанхайской фондовой бирже (Shanghai Stock Exchange). После выхода на биржу её акции поднялись в цене более чем впятеро.

На данный момент компания состоит в чёрном списке (Entity List) Бюро промышленности и безопасности США (US Bureau of Industry and Security). Ранее NVIDIA неоднократно жаловалась, что вводимые США ограничения на поставки американских ИИ-ускорителей в Китай лишь ставят под сомнение доминирование Соединённых Штатов в мире ИИ. В декабре 2025 года сообщалось, что в МФТИ изучили альтернативы ИИ-ускорителям NVIDIA — привлекательные показатели продемонстрировали Moore Threads и MetaX.

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