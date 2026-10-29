Naver заключила сделку c Brookfield на $9 млрд для расширения ИИ-инфраструктуры

 
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Южнокорейская компания Naver заключила сделку стоимостью $9 млрд с международной инвестиционной компанией Brookfield. Это позволит Naver получить доступ к новой вычислительной ИИ-инфраструктуре, сообщает The Elec.

Соглашение обеспечивает выполнение условий NVIDIA, планирующей стратегические инвестиции в капитал Naver на сумму порядка $1 млрд. Naver рассчитывает завершить размещение новых акций и ускорить строительство 1-ГВт ИИ-фабрики.

На днях компания заявила, что подписала соглашение об обеспечении вычислительной инфраструктурой с Brookfield. Оно является частью международного проекта по созданию ИИ-фабрики, в реализации которого участвуют Naver, NVIDIA и Brookfield.

В рамках соглашения Brookfield создаст специальную проектную компанию (SPV) с предварительным названием Asset Co., которая инвестирует до $9 млрд в инфраструктуру для Naver Cloud, включая ИИ-ускорители и ЦОД. Эксплуатацией фабрики будет заниматься Naver.

Вычислительные ресурсы будут использоваться для предоставления ИИ-сервисов и привлечения сторонних клиентов. Naver намерена опираться на имеющийся опыт создания крупных кластеров ИИ-ускорителей и эксплуатации дата-центров.

Компания будет платить за использование инфраструктуры с привязкой к выручке бизнеса. По расчётам Naver, такая схема позволит компании избежать крупных собственных капитальных затрат на начальном этапе.

Источник изображения: clarence Santos/unsplash.com

Источник изображения: clarence Santos/unsplash.com

Naver предоставит гарантии исполнения платёжных обязательств Naver Cloud на срок до восьми лет, гарантии будут касаться платежей за использование инфраструктуры. Хотя предоставление таких гарантий не предполагает дополнительных расходов, в случае возникновения финансовых проблем у Naver Cloud материнскую структуру ожидают дополнительные расходы.

На начальном этапе ЦОД мощностью 55 МВт должен заработать в первой половине 2027 года, в 2028 году мощность будет увеличена до 200 МВт. Naver намерена использовать свой ЦОД гиперскейл-уровня — GAK Sejong в качестве ключевого узла проекта и в конечном итоге намерена обеспечить себя ИИ-инфраструктурой на 1 ГВт.

В свою очередь, NVIDIA обеспечит проекту техническую поддержку, основной акцент будет сделан на решениях на основе новейшей ИИ-платформы DSX.

Заключение соглашения стало конкретным шагом к дальнейшей реализации международного проекта ИИ-фабрики Naver, развитие которого началось ещё в июне, когда компания впервые объявила о планах строительства 1-ГВт ИИ-инфраструктуры совместно с NVIDIA.

Заключение окончательного соглашения завершает переговоры и позволяет перейти к инвестициям NVIDIA в капитал Naver. Подробности о размещении акций для NVIDIA будут обнародованы позднее.

В июне сообщалось, что Южная Корея инвестирует почти $3 трлн в полупроводники и ИИ.

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