Naver заключила сделку c Brookfield на $9 млрд для расширения ИИ-инфраструктуры

Южнокорейская компания Naver заключила сделку стоимостью $9 млрд с международной инвестиционной компанией Brookfield. Это позволит Naver получить доступ к новой вычислительной ИИ-инфраструктуре, сообщает The Elec.

Соглашение обеспечивает выполнение условий NVIDIA, планирующей стратегические инвестиции в капитал Naver на сумму порядка $1 млрд. Naver рассчитывает завершить размещение новых акций и ускорить строительство 1-ГВт ИИ-фабрики.

На днях компания заявила, что подписала соглашение об обеспечении вычислительной инфраструктурой с Brookfield. Оно является частью международного проекта по созданию ИИ-фабрики, в реализации которого участвуют Naver, NVIDIA и Brookfield.

В рамках соглашения Brookfield создаст специальную проектную компанию (SPV) с предварительным названием Asset Co., которая инвестирует до $9 млрд в инфраструктуру для Naver Cloud, включая ИИ-ускорители и ЦОД. Эксплуатацией фабрики будет заниматься Naver.

Вычислительные ресурсы будут использоваться для предоставления ИИ-сервисов и привлечения сторонних клиентов. Naver намерена опираться на имеющийся опыт создания крупных кластеров ИИ-ускорителей и эксплуатации дата-центров.

Компания будет платить за использование инфраструктуры с привязкой к выручке бизнеса. По расчётам Naver, такая схема позволит компании избежать крупных собственных капитальных затрат на начальном этапе.

Naver предоставит гарантии исполнения платёжных обязательств Naver Cloud на срок до восьми лет, гарантии будут касаться платежей за использование инфраструктуры. Хотя предоставление таких гарантий не предполагает дополнительных расходов, в случае возникновения финансовых проблем у Naver Cloud материнскую структуру ожидают дополнительные расходы.

На начальном этапе ЦОД мощностью 55 МВт должен заработать в первой половине 2027 года, в 2028 году мощность будет увеличена до 200 МВт. Naver намерена использовать свой ЦОД гиперскейл-уровня — GAK Sejong в качестве ключевого узла проекта и в конечном итоге намерена обеспечить себя ИИ-инфраструктурой на 1 ГВт.

В свою очередь, NVIDIA обеспечит проекту техническую поддержку, основной акцент будет сделан на решениях на основе новейшей ИИ-платформы DSX.

Заключение соглашения стало конкретным шагом к дальнейшей реализации международного проекта ИИ-фабрики Naver, развитие которого началось ещё в июне, когда компания впервые объявила о планах строительства 1-ГВт ИИ-инфраструктуры совместно с NVIDIA.

Заключение окончательного соглашения завершает переговоры и позволяет перейти к инвестициям NVIDIA в капитал Naver. Подробности о размещении акций для NVIDIA будут обнародованы позднее.

В июне сообщалось, что Южная Корея инвестирует почти $3 трлн в полупроводники и ИИ.

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