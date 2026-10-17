«Выделенка» для ИИ: южнокорейская KT запустила 800G-каналы для ЦОД

Южнокорейский оператор связи KT представил услугу выделенных линий для ИИ ЦОД с каналами шириной 400 и 800 Гбит/с, сообщает Seoul Economic Daily. Ранее компания предлагала корпоративные линии связи со скоростью до 100 Гбит/с. Это важно для рабочих нагрузок ИИ: при крупномасштабном обучении и инференсе могут возникать устойчивые всплески трафика — загрузка наборов данных, синхронизация состояния модели и репликация.

Сервис будет использовать общенациональную инфраструктуру ВОЛС, протяжённость которой составляет 840 тыс. км, для построения кратчайших маршрутов между различными ЦОД. Предусмотрено создание дублирующих каналов. Каналы базируются на архитектуре полностью оптических сетей (APN), благодаря чему количество преобразований сигнала из оптического формата в электрический и обратно сводится к минимуму — в результате снижаются задержки.

Среди потенциальных клиентов услуги — операторы ИИ ЦОД и компании, которые создают GPU-кластеры. Для них важны поддержка механизмов распределённого обучения ИИ и выполнения запросов к моделям. Оператор проектирует маршруты с учётом расположения ЦОД и сетевых узлов, стремясь сократить длину пути передачи данных, а также соотносится с особенностями сети на объекте заказчика.

Новая услуга KT согласуется с общемировой тенденцией перехода к оптическим 800G-интерконнектам в ИИ-инфраструктуре. Доля оптических трансиверов, работающих на скоростях 800 Гбит/с и выше, в общем объёме мировых поставок вырастет с 19,5 % в 2024 году до более чем 60 % по итогам 2026 года, гласит прогноз TrendForce. Они становятся стандартными компонентами для ИИ ЦОД. Технологическая гонка выходит за рамки 800G: оборудование нового поколения демонстрирует скорость передачи данных более 1,2 Тбит/с на одной длине волны; следующим этапом станет переход к классу 1,6 Тбит/с.

Как именно реализуется архитектура APN, как производится переключение на резервный маршрут, с каким шагом задаётся полоса в оптических каналах, и какие показатели задержки передачи данных предусмотрены для услуги, в KT не раскрыли. Поэтому пока рано давать оценку, насколько услуга окажется выгоднее альтернативных решений для связи между ЦОД. Ранее оператор объявил о намерении построить 1 ГВт мощностей ЦОД и обеспечить пропускную способность межгосударственных подводных кабелей на уровне 90 Тбит/с в течение пяти лет.

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