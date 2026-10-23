Dell представила системы на NVIDIA Vera и первую стойку для инференса на чипах Groq 3 LPU

Dell расширила ассортимент решений серии Dell AI Factory with NVIDIA — производитель представил серверы и стойки на процессорах NVIDIA Vera, а также стоечную систему для инференса с ускорителями Groq 3 LPU.

Система Dell PowerEdge M9882 включает 256 процессоров NVIDIA Vera в одной стойке формата 48U — решение призвано более эффективно использовать ресурсы питания и охлаждения в ЦОД за счёт отделения вычислительных мощностей CPU от кластеров GPU. Стойка, отметили в Dell, разрабатывалась специально для поддержки агентного ИИ; система может работать параллельно с инфраструктурой на базе GPU, ориентированной на инференс моделей.

Сервер Dell PowerEdge R8822 представляет собой двухпроцессорное решение на базе NVIDIA Vera с воздушным охлаждением, совместимое со стандартными 19-дюймовыми стойками. Как и стоечный вариант, модель R8822 оптимизирована для агентного ИИ: на ней можно запускать задачи обучения с подкреплением, обработки данных и аналитики; поддерживается установка до четырёх двухслотовых GPU для ускорения задач, связанных с ИИ и высокой вычислительной нагрузкой.

Dell также представила PowerEdge XE9810 — свой первый продукт с ускорителями Groq 3 LPU. Система состоит из 16 вычислительных модулей с прямым жидкостным охлаждением. Точное число LPU в каждом модуле не уточняется, но в Dell отмечают, что решение служит «идеальным дезагрегированным дополнением к существующим GPU-кластерам». Система разрабатывалась для обеспечения высокой пропускной способности, необходимой для массового выполнения задач агентного ИИ в реальных условиях. Сервер Dell PowerEdge R8822 станет доступным уже в октябре; модели M9882 и XE9810 появятся в I квартале 2027 года.

Ранее компания рассказала о расширении возможностей Dell AI Data Platform. Производитель анонсировал первую в мире СХД PowerEdge R7725 с поддержкой SSD на 245 Гбайт; в ассортименте Dell также значится сервер PowerEdge XE8812 на архитектуре NVIDIA Vera Rubin NVL4.

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