Nebius привлекла $3,5 млрд от Citi на развитие сети ЦОД

Облачный провайдер Nebius объявил о получении кредитной линии в размере $3,5 млрд от банка Citi. Средства будут направлены на дальнейшее развитие ЦОД и закупку GPU — компания стремится нарастить свои вычислительные мощности максимально быстро.

Это сообщение появилось на фоне недавнего массового падения акций компаний, связанных с инфраструктурой для ИИ, напоминает Reuters. Инцидент был спровоцирован резко подешевевшими облигациями CoreWeave — конкурента Nebius. CoreWeave, как и Nebius, относят к числу ведущих представителей сегмента неооблачных провайдеров, которые специализируются на создании ЦОД для нужд ИИ. Срок погашения новой кредитной линии составляет 364 дня, а процентная ставка установлена на уровне 2,75 % от уровня базовой SOFR.

Финансирование обеспечит гибкость в выборе сроков и структуры привлечения капитала для обеспечения роста в 2027 году и в дальнейшем, отметили в компании. Другими источниками финансирования выступают предоплата от клиентов и операционный денежный поток. У Nebius есть и другие возможности для привлечения средств, в том числе получение кредитов под обеспечение будущими поступлениями по долгосрочным контрактам с заказчиками, у которых высокий кредитный рейтинг, отметил операционный директор Nebius Офир Наве (Ophir Nave). Общая сумма таких контрактов составляет $40 млрд, среди заказчиков значатся Microsoft и Meta✴.

Nebius выступает приоритетным облачным провайдером у Palantir. Оператор ЦОД выпустил облигации на $5 млрд для расширения парка дата-центров и ИИ-ускорителей. Компания активно расширяется в Европе, строя и арендуя ЦОД в Эстонии, Финляндии и Великобритании.

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