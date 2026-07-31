Nebius отчиталась об усилиях в области экологии и устойчивого развития

Компания Nebius опубликовала доклад 2025 Sustainability Report, рассказав о природоохранных, операционных и кадровых инициативах её облачной ИИ-платформы, сообщает Converge! Digest. Особое внимание уделили повышению энергоэффективности дата-центров, технологиям жидкостного охлаждения, утилизации тепла, использованию энергии из возобновляемых источников и обеспечению надёжности инфраструктуры.

Главная тема отчёта — вопросы экоэффективности инфраструктуры. Nebius утверждает, что средний показатель PUE в портфолио ЦОД компании составляет 1,25. Для сравнения, в индустрии в целом он держится на уровне 1,54. При этом серверная архитектура компании обеспечивает приблизительно на 20 % больше ИИ-вычислений на ватт в сравнении с предыдущими вариантами. Предполагается, что это позволило сэкономить в 2025 году приблизительно 102 ГВт∙ч электричества.

В дата-центре в Финляндии показатель эффективности водопользования WUE составил 0,018 л/кВт∙ч, намного меньше, чем в среднем по отрасли. Отмечено, что СЖО замкнутого цикла минимизирует использование пресной воды, в то же время поддерживая ИИ-вычисления высокой плотности. В отчёте подчёркивается, что компания ориентируется на более масштабные инициативы в сфере устойчивого развития, чем просто проекты, связанные с экоэффективностью дата-центров. Так, Nebius за отчётный период захватила и передала в муниципальные сети централизованного теплоснабжения 19,5 ГВт∙ч «мусорного» тепла ЦОД, а будущие кампусы проектируются с расчётом отдачи до 250 ГВт∙ч каждый год.

По данным компании, среднее время бесперебойной работы её систем (MTBF) составляет 56,6 часов, тогда как в отрасли этот показатель держится приблизительно на 9,8 часа. При этом компания располагает сертификатами уровня защиты данных ISO 27001, ISO 27701 и SOC 2 Type II. А благодаря т.н. Nebius Academy компания расширяет образование в сфере ИИ-технологий, а также поддерживает ИИ-стартапы облачными кредитами и сотрудничает с академическими структурами в рамках программ исследования ИИ.

Nebius фактически вступила в «клуб» операторов ИИ-инфраструктуры, публикующих точные метрики устойчивого развития по мере масштабирования ИИ-проектов. Основное внимание всё ещё уделяется производительности ускорителей и сетевым технологиям, но отчёт в очередной раз подчёркивает важность рационального энергоснабжения, использования жидкостного охлаждения, интеграции в систему источников возобновляемой энергии и др.

По мнению Converge!, доклад свидетельствует о том, что ИИ-провайдеры всё чаще рассматривают экоустойчивость как инженерную задачу, а не просто формальную бумажную работу. Экологические показатели прямо влияют на экономику эксплуатации масштабных ИИ-кластеров. Поскольку гиперскейлеры и облачные провайдеры стали конкурентами в борьбе за доступную электроэнергию и мощности ЦОД, наличие эффективного охлаждения и рациональное использование энергии сами по себе стали важными конкурентными преимуществами, не менее важными, чем наличие самих ИИ-ускорителей.

Тем временем в середине июля сообщалось, что xAI продолжает наращивать газовые генерирующие мощности для кампуса Colossus, с точки зрения закона находящиеся в «серой» зоне, а Meta✴ покинула климатическую инициативу RE100, в которой участвовала десять лет — оставить её пришлось из-за неизбежного роста закупок энергии, вырабатываемой за счёт природного газа.

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