Представлен мини-компьютер Sipeed MaixStation — конкурент NVIDIA DGX Spark с чипом Axera AX8860P

Компания Sipeed сообщила о разработке компьютера MaixStation небольшого форм-фактора, который позиционируется в качестве альтернативы устройству NVIDIA DGX Spark, дебютировавшему в марте 2025 года. Новинка предназначена для локальной работы с большими языковыми моделями (LLM), включая Qwen и DeepSeek.

В основу MaixStation положен новый процессор AX8860P, разработанный китайской фирмой Axera. Чип объединяет 16 вычислительных ядер Arm Cortex-A55 и нейропроцессорный узел (NPU) с ИИ-производительностью до 256 TOPS в режиме FP4. Поддерживается до 128 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X с 256-битной шиной и пропускной способностью до 273 Гбайт/с. Упомянута поддержка PCIe 5.0 и интерконнекта AXLink (C2C). Изделие изготавливается по 6-нм технологии, а энергопотребление под нагрузкой находится на уровне 40 Вт.

MaixStation может нести на борту 32 или 128 Гбайт памяти LPDDR5x. В первом случае заявлена поддержка модели Qwen3.8-27B (27 млрд параметров), во втором — Qwen3.8-Flash-Next 125B (125 млрд параметров). При объединении в кластер двух и четырёх мини-компьютеров становится возможной работа с LLM DeepSeek V4-Flash 284B (284 млрд параметров) и DeepSeek V4.1-Flash 552B. (552 млрд параметров).

Устройство имеет размеры 110 × 110 × 30 мм. Предусмотрены сетевой порт 10GbE SFP+ и разъём USB 3.0 Type-C для подключения к ноутбуку. Питание подаётся через дополнительный порт USB Type-C (стандарт USB PD; мощность до 65 Вт).

Ожидается, что новинка поступит в продажу по цене «менее $2000» за версию с 32 Гбайт памяти и «менее $4000» за модификацию со 128 Гбайт LPDDR5X. Для сравнения, упомянутый NVIDIA DGX Spark сейчас стоит $6950 (тогда как на момент анонса в 2025 году он предлагался по цене от $3000 до $4000).

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