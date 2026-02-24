Lenovo представила индустриальные мини-компьютеры ThinkEdge на платформе Intel для ИИ-задач

Lenovo анонсировала новые компьютеры ThinkEdge небольшого форм-фактора, предназначенные для решения ИИ-задач на периферии. Дебютировали модели ThinkEdge SE10n Gen 2, ThinkEdge SE30n Gen 2 и ThinkEdge SE60n Gen 2 на аппаратной платформе Intel. Кроме того, Lenovo представила свой первый промышленный ПК моноблочного типа — устройство ThinkEdge SE50a.

ThinkEdge SE10n Gen 2 — это компактный интеллектуальный шлюз с пассивным охлаждением. Максимальная конфигурация включает чип Intel Core 3 Processor N355 (восемь ядер; до 3,9 ГГц) поколения Twin Lake и 16 Гбайт памяти DDR5 (один слот SO-DIMM). Имеется коннектор M.2 для SSD. Во фронтальной части расположены по два порта USB 2.0 и USB 3.1 (10 Гбит/с), комбинированный аудиоразъём, два последовательных порта RS-232/422/485. Сзади находятся ещё два порта USB 3.1, интерфейсы DP1.4 и HDMI 2.0b, два сетевых порта 2.5GbE. Говорится о сертификации MIL-STD- 810H и IP50 (опционально). Габариты составляют 179 × 135 × 34,5 мм, масса — 1,5 кг.

Модель ThinkEdge SE30n Gen 2, в свою очередь, оснащается процессором Intel Raptor Lake — вплоть до Core 7 150U (десять ядер; до 5,4 ГГц). Поддерживается до 48 Гбайт памяти DDR5-4800. Есть коннектор M.2 для NVMe SSD и опциональный разъём M.2 для SATA SSD. Могут быть установлены модули Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.4 и 4G/5G. Спереди доступны два порта USB 2.0, два последовательных порта RS-232/422/485 и аудиогнездо, сзади — четыре порта USB 3.1, два разъёма USB 3.0 (5 Гбит/с), четыре интерфейса HDMI 2.0b, по одному сетевому порту 1GbE и 2.5GbE. Размеры — 174 × 125 × 38,7 мм, масса — 1,1 кг.

Компьютер ThinkEdge SE60n Gen 2 — производительная edge-система, предназначенная для решения более сложных задач в области ИИ. Её максимальная конфигурация включает процессор Intel Core Ultra 7 265H семейства Arrow Lake с 16 ядрами и тактовой частотой до 5,3 ГГц. Доступны два слота SO-DIMM для модулей DDR5-5600 суммарным объёмом до 64 Гбайт, коннектор M.2 для NVMe SSD и опциональный разъём M.2 для SATA SSD. Спереди находятся по два порта USB 2.0 и RS232/422/485, сзади — четыре порта USB 3.0, два интерфейса HDMI 2.0, разъём DP 1.2, два сетевых порта 2.5GbE, два аудиогнезда. Устройство имеет размеры 240 × 150 × 59 мм и весит 2,3 кг. Возможно подключение дополнительного блока расширения с набором вспомогательных интерфейсов (4 × RS232 + 2 × USB 2.0, 4 × LAN PoE IEEE 802.3af + 2 × USB 2.0, 4 × LAN + 2 × USB 2.0 или 4 × USB 3.0 + 3 × USB 2.0).

Наконец, моноблок ThinkEdge SE50a предлагается в вариантах с дисплеем размером 12,1″ (1024 × 768 точек), 15,6″ (1920 × 1080 пикселей) и 21,5″ (1920 × 1080 точек). Устанавливается чип Intel Core 7. Объём памяти DDR5-4800 составляет до 32 Гбайт. Имеются коннекторы M.2 Key M 2280 (PCIe x4) и M.2 Key B 2242 (SATA) для SSD, а также M.2 Key E 2230 для адаптера Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.4. Реализованы три порта USB 3.2, по одному разъёму USB 2.0 и USB Type-C, два сетевых порта 2.5GbE и последовательный порт RS-232/422/485. В оснащение включён звуковой кодек Realtek ALC888S.

Все новинки могут работать с ОС Windows 11 IoT и Ubuntu. Устройства ThinkEdge SE30n Gen 2 и ThinkEdge SE60n Gen 2 поступят в продажу в апреле нынешнего года. Выход ThinkEdge SE50n ожидается в июне, а ThinkEdge SE10n Gen 2 — в июле.

