MSI IPC представила мини-компьютер MS-C9ZA на базе NVIDIA Jetson Orin Nano для периферийного ИИ

Компания MSI IPC анонсировала индустриальный компьютер небольшого форм-фактора MS-C9ZA, предназначенный для выполнения ИИ-задач на периферии. Новинка, в частности, подходит для приложений машинного зрения, робототехники, систем видеоаналитики, автономных устройств и пр.

В основу положен вычислительный модуль NVIDIA Jetson Orin Nano. Задействованы шесть ядер Arm Cortex-A78AE с частотой 1,5 ГГц, графический блок на архитектуре NVIDIA Ampere и 8 Гбайт памяти LPDDR5-3200. Применена система пассивного охлаждения, а ребристая верхняя часть корпуса выполняет функции радиатора для рассеяния тепла. Диапазон рабочих температур простирается от -25 до +65 °C.

Компьютер располагает слотом M.2 M Key 2280 для SSD с интерфейсом PCIe 4.0 x4 (в оснащение в базовой конфигурации входит накопитель вместимостью 256 Гбайт) и коннектором M.2 E Key 2230 (PCIe/UART) для адаптера Wi-Fi. Есть два сетевых порта 1GbE RJ45, интерфейс HDMI с возможностью вывода изображения с разрешением до 3840 × 2160 точек (30 Гц), два порта USB 3.1 Type-A, один порт USB 2.0 Type-C, а также колодка GPIO (4 × GPI, 4 × GPO).

Габариты новинки составляют 126 × 96 × 74 мм, масса — около 1 кг. Питание подаётся через DC-разъём в диапазоне 12–24 В. Допускается монтаж на DIN-рейку. Упомянут модуль TPM 2.0 для обеспечения безопасности. Используется операционная система NVIDIA Jetson Linux 35.5, специально оптимизированная для разработки и запуска приложений в области ИИ, компьютерного зрения и периферийных вычислений.

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