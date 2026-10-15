Модули безопасности Axiado войдут в состав серверной платформы Arm AGI

Компании Axiado и Arm объявили о заключении соглашения о сотрудничестве. Речь идёт об интеграции модулей управления и безопасности Axiado DC-SCM (Data Center Secure Control Module) в серверную платформу Arm AGI.

Отмечается, что для серверных ИИ-систем следующего поколения требуется качественно новый подход к управлению и защите. Критически важными становятся функции RoT (Root of Trust), находящиеся на более низком уровне, чем CPU. Это нужно для обеспечения непрерывной работы и эффективного управления IT-инфраструктурой, а также для предотвращения атак на встроенное ПО, цепочки поставок и среду выполнения.

Модуль Axiado DC-SCM построен на базе специализированного чипа TCU (Trusted Control/Compute Unit). Он объединяет функции контроллера BMC, аппаратной защиты и ИИ-ускорения для выявления угроз в реальном времени. Это обеспечивает безопасность, оперативный контроль и управление платформой с самой первой инструкции после включении питания.

Интеграция Axiado DC-SCM и Arm AGI основана на отраслевых стандартах и протоколах, таких как OpenBMC, OCP DC-SCM и DC-SCI, а также Redfish. Ожидается, что сотрудничество Axiado и Arm поможет клиентам в создании безопасных и масштабируемых инфраструктур, ориентированных на задачи ИИ.

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