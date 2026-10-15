IDC: расходы на OCP-инфраструктуру вырастут в 2030 году до $892 млрд

Согласно результатам последнего исследования, заказанного у IDC фондом Open Compute Project Foundation (OCP), актуальный прогноз расходов на OCP-совместимую инфраструктуру резко вырос. Это происходит на фоне роста вложений в ИИ-проекты и расширение применения искусственного интеллекта.

OCP Foundation объявил о повышении прогноза IDC, касающимся расходов на IT-оборудование. В исследовании 2026 IDC Market Impact Study отмечается, что годовые расходы на OCP-инфраструктуру в 2029 году составят $800 млрд, тогда как ранее прогнозировалось, что они будут на уровне $295 млрд. Разница почти трёхкратная. Для сравнения, В 2025 году расходы составили $154 млрд. Ожидаемый среднегодовой прирост в течение следующих пяти лет составит приблизительно 42 %.

В 2030 году, согласно новому прогнозу, расходы на OCP-системы вырастут до $892 млрд, что составит более половины всего рынка (около 51 %). Из них на серверы, в основном с ИИ-ускорителями, придётся $814 млрд. Всего, по оценкам, на связанные с ИИ OCP-решения придётся около $628 млрд, т.е. примерно 70 % мирового рынка в целом.

По оценкам IDC, распространению OCP-совместимых решений способствует расширение экосистемы поставщиков и доступность открытых разработок. IT-оборудование, соответствующее требованиям OCP, используют не только организации-участники фонда — оно применяется по всему миру. Результаты исследования косвенно подтверждают актуальность расширенной концепции Open Data Center Ecosystem Vision, посвящённой развитию открытой инфраструктуры ЦОД, продвигаемой OCP. Концепция учитывает взаимосвязанные потребности ИИ-инфраструктуры в масштабах всей экосистемы, от чипа до энергосети.

За последний год в рамках OCP значительно продвинулась разработка стоек повышенной мощности, СЖО, сетевые решение для ИИ на основе Ethernet и открытые спецификации чиплетов. В числе прочего идёт работа над решениями для распределения постоянного тока, накопления энергии и координации взаимодействия ЦОД с электросетями. Инициатива Open Data Center for AI объединяет направления работы, охватывая электроснабжение, системы охлаждения и управления инфраструктурой. OCP Energy Project расширяет взаимодействие в сфере генерации и хранения энергии, а AI Computing Continuum поддерживает внедрение решений за пределами ЦОД гиперскейлеров.

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