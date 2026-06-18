Google представила Brazos — СЖО для ИИ-стоек в ЦОД с воздушным охлаждением

Поскольку современные ИИ-чипы нередко имеют TDP более 1000 Вт, классическое воздушное охлаждение не готово эффективно справляться с подобными тепловыми нагрузками. Однако установка контуров жидкостного охлаждения требует времени и больших затрат, поэтому Google предложила гибридную замкнутую стоечную систему Bezos, которая позволяет развернуть в ЦОД с воздушным охлаждением высокоплотные стойки с СЖО.

Brazos фактически представляет собой автономную СЖО, захватывающую тепло с помощью циркулирующей жидкости непосредственно от компонентов оборудования. После этого тепло отводится в «горячий коридор» через теплообменники. Подобные решения можно быстро развернуть практически в любом действующем ЦОД, стойка за стойкой проводя модернизацию инфраструктуры и сохраняя при этом простоту эксплуатации, характерную для обычных воздушных систем — лишь бы хватало холода и питания в зале.

Brazos представляет собой модульную систему, включающую три охлаждающих блока высотой 11OU и встроенные коллекторы для стоек. Модули совместимы со стандартными стойками OCP ORv3. По словам Google, Brazos отличают:

поддержка номинальной тепловой нагрузки до 60 кВт на стойку при использовании трёх охлаждающих модулей;

использование либо деионизированной воды (DI) или 25-% смеси пропиленгликоля (PG25);

питание от шинопровода DC 40–60 В;

сертификация UL/CSA/IEC/62368-1

встроенный механизм выявления утечек, а также предохранительные клапаны сброса давления;

локальный мониторинг посредством интегрированного HMI-модуля;

удалённое управление посредством Modbus/TCP.

Систему конструировали с учётом удобства обслуживания непосредственно на площадке. Шасси имеет направляющие с низким трением, что позволяет легко выдвигать блоки. Ключевые элементы вроде насосов и вентиляторов выполнены в виде модулей с возможностью «горячей» замены (FRU), что даёт возможность свести к минимуму среднее время ремонта (MTTR). Похожие решения используют Meta✴ и Microsoft.

В ближайшие месяцы Google намерена выложить в open source технические спецификации, принципы разработки и «визуальные активы» Brazos. Наработки рассчитаны на архитекторов вычислительных систем, производителей оборудования, а также специалистов по теплотехнике. Партнёры Google уже готовы к производству решений на основе Brazos. Ранее компания поделилась с OCP проектом CDU Deschutes.

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