С 2024 года количество пожаров и отключений электропитания ЦОД выросло более чем вдвое

Согласно статистике независимого публичного реестра инцидентов, связанных с безопасностью энергетической и сетевой инфраструктуры, Energy Incident Register, количество пожаров и перебоев с электроснабжением ЦОД с 2024 года выросло более чем вдвое, сообщает Datacenter Dynamics.

Так, если в 2024 году в мире было зарегистрировано восемь инцидентов, то в 2025 и 2026 гг. речь идёт о 20 и 19 соответственно. Инциденты отслеживаются реестром на основе открытых данных, опубликованных с 2010 по 2026 гг. в 26 странах. Из 93 зарегистрированных за этот период инцидентов 47 пришлись на 2024 или более поздние годы. Больше всего происшествий зарегистрировано в США — 33 за 16 лет. На втором месте Великобритания с 14 инцидентами за тот же период.

Из 93 инцидентов 52 связаны с пожарами и «тепловыми происшествиями», из них 18 классифицированы как «крупные». Чаще всего проблемы были связаны с системами ИБП и аккумуляторными помещениями, на них приходилось 22 из 93 инцидентов. Второе место занимают резервные генераторы, на которые пришлось 15 происшествий. В большинстве случаев (53 из 93) в публикациях не отмечалось, какой именно элемент оборудования или инфраструктуры вызвал происшествие.

Стоит отметить, что с момента публикации исходного сообщения количество отмеченных инцидентов выросло до 174, на 2024 год и позднее пришлось 50 инцидентов. При этом в обновлённой записи имеются данные о двух инцидентах в России — в ЦОД «Яндекса» в Сасово и Владимире. Данные о ЦОД в Калуге ещё не внесли в реестр, как и информацию о ЦОД «Сбера».

Весной Uptime Institute сообщал, что за последнюю пятилетку отказоустойчивость ЦОД значительно выросла. При этом сбои в работе дата-центров по-прежнему происходят, а устранение их обходится всё дороже и времени на это уходит в среднем всё больше. Причинами зачастую являются человеческие ошибки и сбои в электроснабжении.

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