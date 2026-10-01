В Южной Корее опять загорелся ЦОД и опять из-за систем электропитания

105 человек пришлось эвакуировать после того, как в сеульском дата-центре произошёл пожар. Возгорание случилось 29 сентября, в 11:55 по местному времени в районе Касан-дон (Gasan-dong) округа Кымчхон-гу (Geumcheon-gu), сообщает Datacenter Dynamics. К месту событий направили 80 пожарных и 14 пожарных машин, к 15:13 пожар был потушен.

Как сообщили представители пожарного управления Кымчхон-гу, в результате возгорания пострадавших нет. По предварительным данным, пожар начался с трансформаторов в зале с ИБП. Конкретный ЦОД не назван, но на видео с места происшествия виден объект Seoul 1, управляемый сингапурской STT GDC. Объект мощностью 30 МВт и площадью 40 тыс. м2 был введён в эксплуатацию в июле.

Хотя пожары в ЦОД — явление довольно редкое, в сентябре 2025 года сервисы правительства Южной Кореи серьёзно пострадали от пожара в ЦОД Национальной службы информационных ресурсов (NIRS), расположенном в городе Тэджон (Daejeon). Предполагается, что тогда было уничтожено 850 Тбайт государственных резервных копий, хранившихся на жёстких дисках. От пожара пострадала работа сотен государственных сервисов, обошлось без жертв. В октябре сообщалось, что полиция арестовала нескольких человек по подозрению в халатности.

В конце января 2026 года пожар случился в аккумуляторной лондонского ЦОД Global Switch, в мае пострадали государственные и частные компании в Амстердаме, а также облачный регион IBM Cloud Amsterdam 03. В июне пожар из-за литиевых АКБ в индийском ЦОД той же STT GDC нанёс масштабный ущерб Google и другим компаниям.

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