Crusoe предоставит инфраструктуру и ПО для Perplexity

Crusoe, американский провайдер ИИ-инфраструктуры, сообщил о заключении соглашения с компанией Perplexity о предоставлении ей в аренду инфраструктуры Crusoe Cloud.

Согласно соглашению, Perplexity будет обеспечивать полный жизненный цикл своих моделей на единой платформе Crusoe: обучать передовые модели на выделенных кластерах Crusoe с чипами NVIDIA GB300 NVL72 и решениями NVIDIA InfiniBand, а также предоставлять к ним доступ в производственной среде через сервис управляемого инференса Crusoe (Crusoe Managed Inference).

«Компаниям, которые быстрее всех внедряют ИИ, нужна инфраструктура, способная поддерживать весь жизненный цикл модели и масштабироваться по мере роста компании, — говорит Чейз Лохмиллер (Chase Lochmiller), соучредитель и генеральный директор Crusoe. — Perplexity создаёт будущее, в котором люди смогут находить ответы на свои вопросы, а Crusoe — ключевой партнёр, который делает это возможным, от первого электрона до последнего токена».

Crusoe отметила, что продукты Perplexity работают в режиме реального времени для миллионов пользователей — в среде, где задержка при инференсе и пропускная способность — не теоретические показатели, а реальные характеристики. Сервис Crusoe Managed Inference создан именно для этого: инференса на уровне промышленного производства с использованием собственных оптимизаций, разработанных для повышения производительности и снижения затрат при работе с популярными моделями. Облако Crusoe обеспечит глубину и масштаб операций, необходимые для роста Perplexity, утверждает компания.

Согласно соглашению, 1800 сотрудников Crusoe получат доступ к ИИ-сервисам Perplexity в рамках подписки Perplexity Enterprise Pro и Max для поиска информации в интернете и внутри компании, многоэтапных исследований, анализа данных с использованием передовых ИИ-моделей. Финансовые условия сделки не разглашаются.

По словам Нейта Каппа (Nate Kupp), вице-президента по инженерным разработкам, корпоративному и инфраструктурному обеспечению в Perplexity, несмотря на то, что Perplexity является крупным клиентом облачного подразделения Amazon.com, Amazon Web Services, и других крупных провайдеров, Crusoe помогает стартапу получить более широкий доступ к чипам NVIDIA GB300, которые важны для его работы.

Как отметил Bloomberg, Crusoe пытается расширить подразделение, которое конкурирует с неооблачными компаниями, такими как CoreWeave и Nebius Group NV, предоставляя клиентам чипы и ПО для ИИ. Недавно Crusoe заключила сделку на $13 млрд с компанией Jane Street, которой тоже предоставит кластеры передовых ИИ-чипов, и другую инфраструктуру, необходимую для обучения и инференса ИИ-моделей с использованием облачной платформы Crusoe.

В свою очередь, Perplexity заключила в этом году долгосрочное соглашение с CoreWeave об аренде чипов, а также с Microsoft.

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