IT-индустрия изменила отношение к мейнфреймам в связи с ростом инвестиций в ИИ

На фоне роста инвестиций в ИИ компании стали более избирательно подходить к замене устаревшего оборудования (например, мейнфреймов), стремясь максимально продлить срок службы устаревших ИТ-систем, пишет The Register со ссылкой на исследование State of IT Modernization 2026 компании Ensono. В рамках исследования был проведён опрос 500 руководителей ИТ-подразделений и бизнес-лидеров в США и Великобритании.

78 % респондентов–руководителей, принимающих решения в сфере ИТ, сегодня считают устаревшие системы более важными, чем два года назад, поскольку они рассматриваются как ключевой элемент для успешного внедрения ИИ в организации. Исследователи пришли к выводу, что ИИ меняет приоритеты модернизации, однако корпорации по-прежнему сталкиваются с рядом традиционных проблем, усложняющих этот процесс: превышением бюджета, задержками в реализации инициатив и нехваткой квалифицированных кадров.

По данным Ensono, 45 % компаний активно масштабируют внедрение ИИ по всем подразделениям, а 44 % инвестируют в точечные проекты, способные принести значительный эффект. Поддержка ИИ, автоматизации и передовых инициатив по работе с данными стали главными движущими силами модернизации; при этом более половины компаний отмечают, что ИИ способствует модернизации, обеспечивая более высокий уровень автоматизации и повышая эффективность работы.

В числе главных препятствий для реализаций целей в области ИИ респонденты назвали трудности интеграции технологий в существующие рабочие процессы (33 %) и ограничения инфраструктуры (28 %). В связи с этим устаревшие системы приобретают новую стратегическую ценность. Почти половина организаций рассматривает их (например, мейнфреймы) как критически важную основу для ИИ и ценный источник данных, а 47 % используют такие системы выборочно для конкретных приложений на базе ИИ.

Более половины организаций Великобритании (57 % респондентов; в США меньше — 48 %) предпочитает оптимизировать и расширять возможности устаревших систем, модернизируя приложения непосредственно на существующей платформе, вместо того чтобы полностью их заменять. «Компании начинают понимать, что унаследованные системы — такие как мейнфреймы — представляют собой невероятно мощные, надёжные и эффективные вычислительные ресурсы, которые теперь, благодаря ИИ, можно дополнить новыми возможностями и сделать более гибкими», — пишет Ensono.

Отмечается, что в этих системах сосредоточены данные и бизнес-логика, накопленные за десятилетия и обеспечивающие работу многих компаний. Преимущество получат те организации, которые достаточно хорошо разбираются в своей ИТ-среде, чтобы отличить элементы, подлежащие замене, от тех, которые стоит лишь дополнить, а также готовы внедрять новые методы модернизации, недоступные ещё полтора года назад, подчеркнули аналитики.

Ещё два года назад компания Kyndryl заявила, что мейнфреймы могут служить фундаментом для развёртывания ИИ-систем. Исследования показали, что мощные мейнфреймы становятся отличной платформой для выполнения задач ИИ, и их всё чаще интегрируют с современной инфраструктурой. При этом часть рабочих нагрузок с мейнфреймов может переноситься на другие системы при одновременной модернизации оставшихся задач непосредственно на платформе, чтобы продолжать пользоваться преимуществами её безопасности и надёжности. Ранее в этом году в Gartner отметили, что для пользователей VMware перенос рабочих нагрузок на мейнфрейм — более рациональное решение, чем переход на новые условия лицензирования от Broadcom.

По словам управляющего директора HPE в Великобритании, на Ближнем Востоке и в Африке, корпоративные клиенты предпочитают дольше эксплуатировать имеющиеся ИТ-ресурсы, в частности, продлевая циклы обновления оборудования с пяти до семи лет: «Полагаю, мы наблюдаем тенденцию к более раннему планированию критически важных проектов. Многие клиенты заглядывают гораздо дальше в свои планы расходов и оценивают предстоящие задачи — например, в связи с прекращением поддержки определённых технологий или истечением срока аренды площадей в дата-центре. Таким образом, перед ними встаёт выбор: приостановить процесс и продлить срок службы оборудования или же двигаться вперёд, так как это необходимо. Думаю, это заставляет клиентов кардинально пересматривать свои подходы».

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