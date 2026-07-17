IBM опубликовала во вторник на этой неделе предварительные результаты II квартала 2026 года, разочаровавшие инвесторов, в связи с чем её акции упали сразу на 25,21% до отметки $217,07. Это было самое сильное падение с 1968 года, даже хуже, чем «Черный понедельник» октября 1987 года, когда акции упали на 23 %, отметил ресурс TheStreet. Рыночная капитализация компании сократилась примерно на $68 млрд до $204 млрд.

IBM сообщила, что по предварительным данным выручка за II квартал составит $17,2 млрд, что меньше прогноза Уолл-стрит в размере $17,86 млрд. Скорректированная прибыль в размере $2,93 на акцию также оказалась ниже консенсус-прогноза в 3,01 (по данным Forbes). IBM опубликует финансовые результаты за II квартал в среду, 22 июля.

Наибольшее разочарование вызвало инфраструктурное подразделение, чья выручка упала на 7 %, несмотря на то что IBM ранее описывала запуск нового поколения мейнфреймов z17 как самый успешный за всю историю. Генеральный директор Арвинд Кришна (Arvind Krishna) сообщил в письме инвесторам, что клиенты вместо покупки мейнфреймов и связанного с ними ПО перенаправили средства на приобретение серверов, СХД и микросхем памяти в последние недели июня, чтобы успеть это сделать до ожидаемого скачка цен. На днях компания представила недорогие модели мейнфреймов z17 и LinuxONE 5.

По его словам, IBM недооценила масштабы этих изменений, а затем не смогла достаточно быстро адаптироваться, из-за чего крупные сделки не были завершены в ожидаемые сроки. Кроме того, как сообщил Кришна, «клиенты были отвлечены быстро развивающимися общеотраслевыми проблемами кибербезопасности». Вместе с тем выручка IBM от ПО выросла на 5 %, хотя и оказалась ниже ожиданий. Выручка Red Hat увеличилась на 11 %, а доходы от консалтинга остались примерно на том же уровне.

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