IBM представила компактный сервер Power S1112 для периферийных развёртываний

IBM анонсировала компактный сервер Power S1112, ориентированный на периферийные развёртывания и локальное использование на площадках небольших заказчиков. Устройство будет предлагаться в двух вариантах исполнения — стоечном форм-факторе 2U и башенном.

Новинка имеет односокетную конфигурацию на базе POWER11. Стоечный вариант может оснащаться процессором, насчитывающим до десяти ядер (3,05–4,0 ГГц), тогда как башенная модификация довольствуется четырёъядерным чипом (3,6–4,0 ГГц). Доступны четыре слота для модулей оперативной памяти DDR5-4800 суммарным объёмом до 512 Гбайт.

Сервер получил по два слота PCIe 4.0 x16 и PCIe 4.0 x8 для карт расширения HHHL. Имеются четыре посадочных места для NVMe-накопителей стандарта U.2. Реализованы сетевой порт 1GbE RJ45, разъём USB 3.0 на передней панели и внутренний порт USB 3.0. Питание обеспечивают два блока мощностью 800 Вт с резервированием и сертификатом 80 PLUS Titanium. Допустимый диапазон рабочих температур — от +5 до +40 °C, рекомендованный — от +18 до +27 °C. Габариты стоечной версии составляют 223,5 × 660,4 × 88,9 мм, масса — 20,4 кг. Башенный вариант имеет размеры 210,8 × 784,8 × 411,5 мм и весит 24,5 кг.

На сервере могут использоваться ОС IBM i, AIX и Linux, в том числе с применением виртуализации IBM PowerVM. Упомянуто квантово-безопасное шифрование, обеспечивающее целостность системы и безопасность критически важных функций. Комплекс средств Power RAS (Reliability, Availability, and Serviceability) помогает минимизировать простои, повысить доступность и удобство обслуживания оборудования.

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